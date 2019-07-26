任達華「手被捅破見肉」傷照曝光！　首還原遇刺瞬間過程：腦袋一片空白

記者田暐瑋／綜合報導

港星任達華20日出席活動時遭人捅刀，造成腹部，右手受傷，由於傷口過深，導致4隻手指的神經線被割斷，二度動手術後才順利接回。26日他接受港媒採訪，回憶事發當下腦袋一片空白，只知道要阻止刀刺傷自己，而他手部的傷照曝光，清楚可見刀割的相當深，血流如注非常駭人。

任達華26日接受港媒訪問，談到事發當下，因為一切發生得太突然，完全不知道過程是怎麼樣，當場腦袋一片空白，只本能的想要阻止刺往自己的那把刀，受傷後也依舊保持冷靜，至於網路上流傳的微信求救截圖，他也坦承的確是自己發的，也對第一時間提供幫助的好友表達感謝。

▲任達華傷照。（圖／翻攝自微博／影視圈老頑童）



請繼續往下閱讀...

受傷被送到醫院後，任達華並沒有立刻通知老婆琦琦，琦琦反而是透過新聞才得知老公受傷，琦琦立刻打電話給他，但電話不通，急得又打給任的助理，一聽到人在醫院就更加激動，雖然在候機的時間相當煎熬，但琦琦仍鎮定替老公聯絡轉院事宜，到醫院見到老公後也沒有表現出慌張，堅強地把所有事情處理好。

經過這次事件後，任達華明白了家人陪伴的重要性，也透露目前身體狀況恢復得很好，請外界可以放心。任達華腹部和右手4指遭到歹徒割傷，20日被送往中山火炬開發區醫院，同時接受腹部和手部的手術，當晚回香港轉入港安醫院。

▲任達華術後照曝光。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



直到21日一早任達華再進行手部手術，原因是妻子琦琦擔心要求的，而且右手是主要活動部位，加上經常接拍多部動作電影，更怕影響日常生活的活動能力，因此再次接受手術，檢查右手受損神經接駁情況，第二次手術進行2小時，確定神經狀態無大礙，目前仍持續在加護病房觀察。