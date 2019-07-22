隋棠「深V穿超辣」被搭訕抱緊緊！　4歲兒Max吃醋氣到眼眶紅

記者田暐瑋／綜合報導

藝人隋棠在2015年結婚後，陸續生下兒子Max、女兒Lucy，之後又有了小兒子Olie加入，她曾透露花了好大力氣，才讓醋勁頗大的老大Max接受弟妹的出生，近日她陪兒女上課，意外吸引到別家的小孩也來討抱抱，這個舉動卻惹惱Max，Max看到媽媽抱著別人，氣得眼眶泛紅說：「No more！」讓她哭笑不得。

Max、Lucy現在會定期上畫畫課，而在同班的小朋友中，有個和老三Olie長很像的小孩子，常常喜歡跟著兄妹倆衝上前跟隋棠討抱抱，讓隋棠笑稱是「偽兒子」，在上課過程中，兄妹倆時不時會跑到她身邊討抱抱，這個偽兒子也會跟著一起，來來回回總共抱了3次。

▲隋棠被抱，兒子吃醋。（圖／翻攝自隋棠臉書）



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在抱到第3次時，Max緊緊黏在隋棠身邊不肯回座位，一直到Lucy和偽兒子離開後，Max才深深吸了一口氣說：「媽媽，妳只可以抱妹妹和Maxie。只能，兩個！」沒想到過沒多久，偽兒子又衝上來討抱抱，她只好冒著冷汗回抱一下，但目睹一切的Max氣到眼眶泛紅，舉起手說：「好了！No More！No More！」

▲隋棠穿超辣。（圖／翻攝自隋棠臉書）



為了避免再被討抱，隋棠在之後的時間都避免和偽兒子對到眼，一直躲在小角落，才安全結束這門課，鬆一口氣說：「真愛的眼裏都是容不下一粒沙的啊～」而隋棠在附的照片中，穿著深V大露背的連身褲裝，展現曼妙好身材，引來網友笑虧「妳這樣子，我也想抱抱啊」、「有位天仙級的美媽咪，當然要出來捍衛才行」、「麻麻穿醬陪兒子上課也太辣了吧」。

▲網友反應。（圖／翻攝自隋棠臉書）