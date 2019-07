法比歐「18禁生猛全裸照」曝光！　野外脫光「6塊肌+人魚線」爆出…女粉瘋了

記者田暐瑋/綜合報導

法國型男法比歐因為節目《2分之一強》受到觀眾喜愛,先前坦承正和一位台灣女孩在交往,讓不少女粉絲心碎。平常熱愛健身的他,22日在臉書PO出全裸藝術照,只見他脫光光坐在海邊,腹部六塊肌精壯浮出,在陽光的照映下宛如古希臘藝術品一般讓人熱血沸騰。

法比歐向來不吝展現好身材,22日他上傳全裸藝術照,寫道:「Art is nothing more than creating an emotion in your own form.」照片中他斜坐在海邊的石頭上,側邊大腿線條一覽無遺,腹部的六塊肌及人魚線也相當清楚,而他一臉憂鬱地看向遠方,散發迷人氣質。

▲法比歐裸照。(圖/翻攝自法比歐臉書)



看到這個養眼照,許多女性網友紛紛激動暴走,「星期一的福利」、「這才是古希臘神雕般的完美身材」、「目睭歸個金起來」、「原本心情不好的,瞬間開朗了」、「補充葉黃素」、「我的眼睛要放那裡呀」、「因為你,我開始了解藝術的真諦」。

法比歐坦承最近交了台灣女友,女方個性獨立,聰明又有想法,也直言有想要結婚,但確定時間還沒有定論,認為就算沒結婚也沒關係,只要兩個人感情穩定就好,透露自己的父母也是18年沒有結婚,還是依舊甜蜜蜜。

▲法比歐。(圖/翻攝自法比歐臉書)



事實上,熱愛運動的法比歐曾透露過理想型,希望女友符合喜歡旅行、愛運動、愛去戶外這3個條件,也曾稱讚台灣女生很貼心、對男生很好,有機會想跟台灣女孩交往,也直言喜歡替另一半做菜、準備小驚喜,但認為這不是浪漫,而是貼心。對比當街擁吻的對象,翹臀妹一身輕便、運動的裝扮,手邊牽著一隻灰色的貴賓狗,看來相當符合他的理想型條件。