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法比歐「18禁生猛全裸照」曝光！　野外脫光「6塊肌+人魚線」爆出…女粉瘋了

記者田暐瑋／綜合報導

法國型男法比歐因為節目《2分之一強》受到觀眾喜愛，先前坦承正和一位台灣女孩在交往，讓不少女粉絲心碎。平常熱愛健身的他，22日在臉書PO出全裸藝術照，只見他脫光光坐在海邊，腹部六塊肌精壯浮出，在陽光的照映下宛如古希臘藝術品一般讓人熱血沸騰。

法比歐向來不吝展現好身材，22日他上傳全裸藝術照，寫道：「Art is nothing more than creating an emotion in your own form.」照片中他斜坐在海邊的石頭上，側邊大腿線條一覽無遺，腹部的六塊肌及人魚線也相當清楚，而他一臉憂鬱地看向遠方，散發迷人氣質。

▲法比歐裸照。（圖／翻攝自法比歐臉書）

▲法比歐裸照。（圖／翻攝自法比歐臉書）

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看到這個養眼照，許多女性網友紛紛激動暴走，「星期一的福利」、「這才是古希臘神雕般的完美身材」、「目睭歸個金起來」、「原本心情不好的，瞬間開朗了」、「補充葉黃素」、「我的眼睛要放那裡呀」、「因為你，我開始了解藝術的真諦」。

法比歐坦承最近交了台灣女友，女方個性獨立，聰明又有想法，也直言有想要結婚，但確定時間還沒有定論，認為就算沒結婚也沒關係，只要兩個人感情穩定就好，透露自己的父母也是18年沒有結婚，還是依舊甜蜜蜜。

▲法比歐裸照。（圖／翻攝自法比歐臉書）

▲法比歐。（圖／翻攝自法比歐臉書）

事實上，熱愛運動的法比歐曾透露過理想型，希望女友符合喜歡旅行、愛運動、愛去戶外這3個條件，也曾稱讚台灣女生很貼心、對男生很好，有機會想跟台灣女孩交往，也直言喜歡替另一半做菜、準備小驚喜，但認為這不是浪漫，而是貼心。對比當街擁吻的對象，翹臀妹一身輕便、運動的裝扮，手邊牽著一隻灰色的貴賓狗，看來相當符合他的理想型條件。
 

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