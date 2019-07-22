ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

記者田暐瑋／綜合報導

香港反送中效應不斷延燒，元朗地區在21日晚間爆發嚴重衝突，一群白衣人自稱元朗守護者，拿著鐵棍、木棍等武器痛毆市民，連孕婦都不放過，甚至還追打抱著嬰兒的父母，港警看到也只是冷眼旁觀，藝人黃秋生在臉書痛心寫下：「警察請問良知？」引來破萬網友留言力挺。

香港元朗之亂越演越烈，雖然白衣人的目標疑似是21日參加遊行、身穿黑衣為主的示威者，卻有大批無辜市民受害，演變成「無差別攻擊」。元朗區的一名住戶表示，她昨晚手抱著小嬰兒，與丈夫要回家時，遭到白衣男子手持武器追打，他們往公寓入口處跑去，白衣人還試圖衝進大廳，幸好及時鎖門，才脫離險境，她氣得控訴：「居然連小嬰兒都不放過。」

▲元朗。（圖／翻攝自黃秋生臉書）

▲元朗白衣人見人就打。（圖／翻攝自臉書）

請繼續往下閱讀...

許多藝人在臉書出聲痛斥白衣人兇殘行徑，甚至懷疑是香港黑警和黑社會勾結，刻意製造這起動亂。黃秋生21日在臉書發文：「警察請問良知？」目前已累積1.7萬人留言，全清一色都是「0」的回覆，意指香港民眾認為港警已無良知，顯見失望悲痛心情。

不只黃秋生，台灣藝人雞排妹、謝和弦也高度關注元朗之亂，雞排妹更是在限時動態PO出許多香港粉絲傳來的私訊及現場照片，直指香港民眾在事件爆發時，第一時間報警求救，但撥打多次卻是被拒接，甚至是聽到「元朗」二次後就掛電話不願受理，警察局閘門也拉下，讓民眾孤力無援。

▲元朗。（圖／翻攝自黃秋生臉書）

▲黃秋生發文。（圖／翻攝自黃秋生臉書）

算命預言Lulu恐和金鐘無緣　吳宗憲：不要拖累我！

推薦閱讀

任達華肚破爆血「歹徒長相曝光」！　行兇後「冒這反應」異常冷靜

任達華肚破爆血「歹徒長相曝光」！　行兇後「冒這反應」異常冷靜

薔薔交到工程師新男友！　終結2年單身滿臉羞笑「整個人都變了」

薔薔交到工程師新男友！　終結2年單身滿臉羞笑「整個人都變了」

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

小玉泡臭水溝「手腳潰爛流膿」！　結尾揭自虐原因…網感動淚：第一次把他影片看完

小玉泡臭水溝「手腳潰爛流膿」！　結尾揭自虐原因…網感動淚：第一次把他影片看完

白腿酒店妹太正男客搶點檯！　「素顏照」爆出…所有人驚恐嚇歪

白腿酒店妹太正男客搶點檯！　「素顏照」爆出…所有人驚恐嚇歪

日18禁漫畫作者「超辣真面目現身」網全瘋了！　「豪球ㄦ字身材」根本畫她自己

日18禁漫畫作者「超辣真面目現身」網全瘋了！　「豪球ㄦ字身材」根本畫她自己

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

女星長出巨型肌瘤！「開肚驚見整組爛掉」　醫全部摘除搖頭：內分泌全歸零

女星長出巨型肌瘤！「開肚驚見整組爛掉」　醫全部摘除搖頭：內分泌全歸零

隋棠「深V穿超辣」被搭訕抱緊緊！　4歲兒Max吃醋氣到眼眶紅

隋棠「深V穿超辣」被搭訕抱緊緊！　4歲兒Max吃醋氣到眼眶紅

郭書瑤親妹「海邊背面全裸」！　白嫩蛇腰全看光…網噴鼻血：報名當妹夫

郭書瑤親妹「海邊背面全裸」！　白嫩蛇腰全看光…網噴鼻血：報名當妹夫

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

快訊／宋慧喬、宋仲基離婚正式生效！　切斷1年8月婚姻「從今天起變陌生人」

程瀟「髮際線嚴重後退」禿到變清朝人！　風吹起瀏海..光溜溜額頭露餡網看呆

林志玲婚後變這樣！　寬鬆衣裙「藏不住圓肚」飄濃濃孕味

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

元朗, 白衣人, 元朗白衣人, 香港, 反送中

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 三浦春馬要來了！見面會獻給台灣　8／29大直會粉絲
  2. 香港變人間煉獄！　主播衝進救人…慘被元朗白衣人「爆頭往死裡打」滿地鮮血
  3. 《聲林之王2》宣傳片出爐　驚見千萬點閱級歌手參賽
  4. 被嗆「素顏輸別人退演藝圈」！　安苡愛卸妝反擊…憲哥驚：拼收視率不用這樣幹
  5. 強仁退團後首度發聲！　消失11天正能量發文…粉淚：感謝你成為我們的彩虹
  6. 宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」
  7. BL劇男星遇臨檢被認出　粉絲見他「迷人8塊肌」愛上健身
  8. 快訊／阿弟老婆第三胎生了！　「4150克巨嬰頭太大」險血崩剖腹急產
  9. 章子怡「明顯凸肚孕照」曝光！　爆40歲懷第二胎…網狂賀喊恭喜
  10. 「廣告女神」新作點閱逼近百萬　網友狂歪樓：發大財沒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366