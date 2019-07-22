元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

記者田暐瑋／綜合報導

香港反送中效應不斷延燒，元朗地區在21日晚間爆發嚴重衝突，一群白衣人自稱元朗守護者，拿著鐵棍、木棍等武器痛毆市民，連孕婦都不放過，甚至還追打抱著嬰兒的父母，港警看到也只是冷眼旁觀，藝人黃秋生在臉書痛心寫下：「警察請問良知？」引來破萬網友留言力挺。

香港元朗之亂越演越烈，雖然白衣人的目標疑似是21日參加遊行、身穿黑衣為主的示威者，卻有大批無辜市民受害，演變成「無差別攻擊」。元朗區的一名住戶表示，她昨晚手抱著小嬰兒，與丈夫要回家時，遭到白衣男子手持武器追打，他們往公寓入口處跑去，白衣人還試圖衝進大廳，幸好及時鎖門，才脫離險境，她氣得控訴：「居然連小嬰兒都不放過。」

▲元朗白衣人見人就打。（圖／翻攝自臉書）



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許多藝人在臉書出聲痛斥白衣人兇殘行徑，甚至懷疑是香港黑警和黑社會勾結，刻意製造這起動亂。黃秋生21日在臉書發文：「警察請問良知？」目前已累積1.7萬人留言，全清一色都是「0」的回覆，意指香港民眾認為港警已無良知，顯見失望悲痛心情。

不只黃秋生，台灣藝人雞排妹、謝和弦也高度關注元朗之亂，雞排妹更是在限時動態PO出許多香港粉絲傳來的私訊及現場照片，直指香港民眾在事件爆發時，第一時間報警求救，但撥打多次卻是被拒接，甚至是聽到「元朗」二次後就掛電話不願受理，警察局閘門也拉下，讓民眾孤力無援。

▲黃秋生發文。（圖／翻攝自黃秋生臉書）