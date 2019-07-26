ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

閃亮亮愛情片瘋傳30天…　「IG情侶閃照全刪光」爆分手黃包包！

記者田暐瑋／綜合報導

「爆漿紅豆餅女神」閃亮亮前陣子與YouTuber「硬漢兄弟」黃包包傳出3部愛情片，在各大社群平台掀起軒然大波，一度傳出分手消息，但最後只是烏龍。沒想到25日卻有網友發現她把兩人照片全數刪除，又讓分手傳言甚囂塵上。

閃亮亮25日在IG上傳一張穿著真理褲、緊身上衣的辣照，只見她屁股頂在牆上，身體拗出S曲線，一雙美腿露到根部，模樣相當誘人。但有眼尖網友發現，她IG中過去和男友黃包包放閃的照片全都消失，不禁讓人懷疑兩人關係是否生變，但雙方目前尚未出面回應。

▲閃亮亮和黃包包爆分手。（圖／翻攝自黃包包、閃亮亮IG）

▲閃亮亮和黃包包。（圖／翻攝自黃包包、閃亮亮IG）

請繼續往下閱讀...

事實上，這已經不是閃亮亮和黃包包第一次傳出分手，先前在愛情片流出後，網上竟瘋傳閃亮亮與黃包包的情變消息，面對外界流言蜚語，她忍無可忍之下，主動透過IG限時動態做出回應，直接駁斥分手傳聞，無奈表示：「我跟包包兩人好好的，都不知道謠言哪來的。」同時，她也罕見說出重話，語帶不滿地反擊，「我真的覺得臭酸民想像力真的很豐富耶，有時間在打字跟風嘴砲，推薦你多出外走走運動喲。」

▲閃亮亮和黃包包爆分手。（圖／翻攝自黃包包、閃亮亮IG）

▲閃亮亮和黃包包爆分手。（圖／翻攝自閃亮亮IG）

當時在神隱19天後，閃亮亮將IG帳號頭貼換為性感的外拍照，並在自介寫下，「沒有其他任何帳號，沒有任何交友軟體，沒有使用微信帳號，沒有什麼假貨親人。帳號冷凍在這只為了防假號防小人防騙子，我是蕭卉君閃亮亮，不會改名不會神隱，不再是你們認識的那個樂觀的好好小姐，我不需要取悅任何人，喜歡就喜歡，你/妳不喜歡我麻煩滾多遠就多遠，不喜歡就請你/妳退追加封鎖還你眼清淨，感激不盡」。

▲閃亮亮和黃包包爆分手。（圖／翻攝自黃包包、閃亮亮IG）

▲閃亮亮PO真理褲辣照。（圖／翻攝自閃亮亮IG）

直播主「關濾鏡」真面目長這樣　胸線、鎖骨全畫得超浮誇！

推薦閱讀

隋棠「深V穿超辣」被搭訕抱緊緊！　4歲兒Max吃醋氣到眼眶紅

隋棠「深V穿超辣」被搭訕抱緊緊！　4歲兒Max吃醋氣到眼眶紅

任達華肚破爆血「歹徒長相曝光」！　行兇後「冒這反應」異常冷靜

任達華肚破爆血「歹徒長相曝光」！　行兇後「冒這反應」異常冷靜

法比歐「18禁生猛全裸照」曝光！　野外脫光「6塊肌+人魚線」爆出…女粉瘋了

法比歐「18禁生猛全裸照」曝光！　野外脫光「6塊肌+人魚線」爆出…女粉瘋了

章子怡「明顯凸肚孕照」曝光！　爆40歲懷第二胎…網狂賀喊恭喜

章子怡「明顯凸肚孕照」曝光！　爆40歲懷第二胎…網狂賀喊恭喜

焦恩俊5年婚爆危機！　冷戰女星妻「徹底斷聯1年」

焦恩俊5年婚爆危機！　冷戰女星妻「徹底斷聯1年」

女星長出巨型肌瘤！「開肚驚見整組爛掉」　醫全部摘除搖頭：內分泌全歸零

女星長出巨型肌瘤！「開肚驚見整組爛掉」　醫全部摘除搖頭：內分泌全歸零

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

《金家好媳婦》導演林鷹胃癌病逝！　「欣蓉」高宇蓁悲慟哀悼

《金家好媳婦》導演林鷹胃癌病逝！　「欣蓉」高宇蓁悲慟哀悼

香港變人間煉獄！　主播衝進救人…慘被元朗白衣人「爆頭往死裡打」滿地鮮血

香港變人間煉獄！　主播衝進救人…慘被元朗白衣人「爆頭往死裡打」滿地鮮血

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

10年男友痛失孩分手…她詭笑：太寵你了　《不能是朋友》恐怖情人嚇壞網

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪！《不能是朋友》床戲破道德尺度

MOMO、定延未經JYP同意偷開直播　「娜璉剛洗完只穿浴袍」意外曝光嚇翻！

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

《炮仔聲》新角色登場！新生代「偶像劇女神」一開口…網驚：根本小李燕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

閃亮亮, 黃包包

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 通貨膨脹重計排名⋯1部電影票房超越《復仇者4》　網：這才是影史第一
  2. 庹宗康親做客家菜包吃下肚　風田嗆：老人容易噎著！
  3. Jennie大曬性感泳裝照　「蛇腰美腿」網嘆：美得我心臟差點靜止
  4. DC《小丑》入圍威尼斯影展主競賽　官方認證：比《黑暗騎士》更黑暗
  5. 任達華「手被捅破見肉」傷照曝光！　首還原遇刺瞬間過程：腦袋一片空白
  6. 不敢掀被子、聽到怪聲別回頭！　10部「看完有陰影的鬼片」瞬間背脊發涼
  7. 孫協志現身回應「秘戀夏宇童」！　認：一切都很好
  8. 小禎自爆抽菸5年！因為「這個原因」讓她一夜之間戒掉
  9. 閃亮亮愛情片瘋傳30天…　「IG情侶閃照全刪光」爆分手黃包包！
  10. BIGBANG大聲爆「房子變淫窟」捲性招待幫兇　聲明回應了：願承擔責任

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366