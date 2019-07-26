閃亮亮愛情片瘋傳30天…　「IG情侶閃照全刪光」爆分手黃包包！

記者田暐瑋／綜合報導

「爆漿紅豆餅女神」閃亮亮前陣子與YouTuber「硬漢兄弟」黃包包傳出3部愛情片，在各大社群平台掀起軒然大波，一度傳出分手消息，但最後只是烏龍。沒想到25日卻有網友發現她把兩人照片全數刪除，又讓分手傳言甚囂塵上。

閃亮亮25日在IG上傳一張穿著真理褲、緊身上衣的辣照，只見她屁股頂在牆上，身體拗出S曲線，一雙美腿露到根部，模樣相當誘人。但有眼尖網友發現，她IG中過去和男友黃包包放閃的照片全都消失，不禁讓人懷疑兩人關係是否生變，但雙方目前尚未出面回應。

▲閃亮亮和黃包包。（圖／翻攝自黃包包、閃亮亮IG）



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事實上，這已經不是閃亮亮和黃包包第一次傳出分手，先前在愛情片流出後，網上竟瘋傳閃亮亮與黃包包的情變消息，面對外界流言蜚語，她忍無可忍之下，主動透過IG限時動態做出回應，直接駁斥分手傳聞，無奈表示：「我跟包包兩人好好的，都不知道謠言哪來的。」同時，她也罕見說出重話，語帶不滿地反擊，「我真的覺得臭酸民想像力真的很豐富耶，有時間在打字跟風嘴砲，推薦你多出外走走運動喲。」

▲閃亮亮和黃包包爆分手。（圖／翻攝自閃亮亮IG）



當時在神隱19天後，閃亮亮將IG帳號頭貼換為性感的外拍照，並在自介寫下，「沒有其他任何帳號，沒有任何交友軟體，沒有使用微信帳號，沒有什麼假貨親人。帳號冷凍在這只為了防假號防小人防騙子，我是蕭卉君閃亮亮，不會改名不會神隱，不再是你們認識的那個樂觀的好好小姐，我不需要取悅任何人，喜歡就喜歡，你/妳不喜歡我麻煩滾多遠就多遠，不喜歡就請你/妳退追加封鎖還你眼清淨，感激不盡」。

▲閃亮亮PO真理褲辣照。（圖／翻攝自閃亮亮IG）