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章子怡「明顯凸肚孕照」曝光！　爆40歲懷第二胎…網狂賀喊恭喜

記者田暐瑋／綜合報導

大陸藝人章子怡2015年和汪峰結婚，同年生下一女醒醒，雖然已經40歲了仍保養得宜，每次出場都讓人讚嘆她的身材與美貌。近日她被目擊到穿著寬鬆洋裝現身街頭，小腹明顯凸起，全身飄出濃濃孕味，疑似又懷了第二胎。

章子怡近日被拍到親自出門接女兒醒醒放學，身旁有一助理陪同，只見她戴著超大遮陽帽，身穿寬鬆碎花洋裝，走路速度相當緩慢，其中一張還被拍到小腹明顯凸起的模樣，引起外界討論。

章子怡曾說想要一手抱一個要生2個孩子，同時也想替丈夫一圓兒子夢，而這個願望遭爆料已經成真，她不只已經預訂了月子中心，4月在機場和汪峰一起被拍到時整個人包得緊緊能看出變得較豐腴，目前除了坎城影展外的工作都不會再接，就是為了專心養胎。汪峰工作人員向大陸媒體回應：「藝人私事不清楚。」

▲章子怡。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

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▲章子怡被拍到小腹凸起。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

章子怡過去和袁詠儀、張嘉倪、包文婧一同旅行，過程中大家聊到懷孕時的反應，還有生寶寶的細節，後來提供生產照給節目單位。照片是2015年12月27日拍攝，她在產房中，素顏面對鏡頭露出微笑，剛出生的女兒「醒醒」趴在自己胸口，身邊有老公汪峰摸著頭，「我人生中最值得驕傲的時刻，我想這也是我最美的樣子！分享給大家，願你們也可以大膽的活出自己的世界！」

此外，汪峰在節目中透露，當時全程參與章子怡生產的每個細節，更在老婆要生時，成為其中一個助產師，回憶寶寶誕生瞬間：「孩子一出來，把孩子捧到邊上，她一個人在那兒流眼淚……。」

▲▼章子怡曬出4年前生產照。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

▲▼章子怡曬出4年前生產照。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

▲章子怡曬出4年前生產照。（圖／翻攝自微博／稀土部隊）

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