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焦恩俊5年婚爆危機！　冷戰女星妻「徹底斷聯1年」

記者田暐瑋／綜合報導

焦恩俊憑《小李飛刀》走紅兩岸三地，大俠形象深植人心，2006年和女星林千鈺相戀，之後一度分手，5年後再度重逢發覺最愛還是彼此，才決定結婚。但近來卻傳出兩人婚姻觸礁，已經1年多沒有聯絡，至於這段婚姻是否樂觀？女方自己也說不準。

據《中國時報》報導，焦恩俊和老婆林千鈺吵架鬧彆扭，已經1年多沒有聯絡，且他還解除老婆和岳父岳母的社群網站關注。對於老公這樣鬧，林千鈺表示吵架不是因為第三者，而是男方個性不夠沉著，直言51歲的焦恩俊可能正值更年期，「他心情不好就說我們不像夫妻，那我們像什麼，每年玩一次這種遊戲。」

▲焦恩俊和林千鈺。（圖／記者周辰亘攝）

▲焦恩俊和林千鈺。（圖／記者周辰亘攝）

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焦恩俊和林千鈺22年前拍攝《軍官與淑女》相識後就是好朋友，焦恩俊1994年結婚，又在2005年離婚，後來與林千鈺交往兩年，後傳因他花心劈腿而分手，期間有5年完全沒聯絡。直到2013年在加拿大重逢，所有感覺都回來。

焦恩俊當時說，「只能說姻緣天註定，該是你的就是你的！」林千鈺也說，兩人一認識就非常有默契，不需要多講就知道對方在想什麼，決定結婚後，焦恩俊曾開玩笑說：「我男神耶！」林千鈺不甘示弱回他：「我也女神耶！」

▲焦恩俊和林千鈺。（圖／記者周辰亘攝／翻攝自微博）

▲焦恩俊和林千鈺。（圖／記者周辰亘攝／翻攝自微博）

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