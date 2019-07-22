被嗆「素顏輸別人退演藝圈」！　安苡愛卸妝反擊…憲哥驚：拼收視率不用這樣幹

記者潘慧中／綜合報導

「國光女神」安苡愛擁有前凸後翹的火辣身材，個性直率，成為各大綜藝節目的常客，卻意外被網友嗆：「身材比不過別人，素顏還輸可以退出演藝圈了！」對此，她最近終於鼓起勇氣在鏡頭前公開真實面貌！

▲安苡愛被網友嗆。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



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安苡愛以素顏現身《綜藝大熱門》，並敬業地換上性感睡衣，黑色開V小可愛隱約露出豐滿北半球，腰部蕾絲鏤空的設計，流露若隱若現的美感，搭配熱褲露出修長美腿。

▲▼吳宗憲搶先看安苡愛的素顏睡衣面貌。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



在布簾後面等待出場時，安苡愛半躺在浴缸裡，主持人吳宗憲拉開簾子搶先看都忍不住驚呼：「穿這樣怎麼可以出來？！拼收視率不是這樣幹的啦！」最後一出場，她的性感造型果然吸引全場焦點！

▲▼安苡愛卸妝後現身。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



安苡愛透露天生黑肉底，和某任男友交往時，她有次剛好去澎湖出外景6天5夜，收工才發現曬得更黑了，回家因為太累直接卸妝，對方一看到當場嚇瘋，「他以為看到非洲黑人。」

▲安苡愛有次不小心曬更黑嚇壞男友。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



▲約從18：30分開始。（影／取自YouTube／綜藝大熱門）