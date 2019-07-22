《玩很大》出包PTT噓爆！　紅隊認失誤「PO一刀未剪片」道歉了

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》20日播出前往台南錄影的節目，其中「一命玩到底」的關卡中，由於剪輯過程發生失誤，導致不少PTT網友狂噓紅隊給錯答案，對此，紅隊21日晚間在臉書發聲明道歉，「感謝廣大粉絲把關提醒，讓玩很大更好。」

▲▼《玩很大》剪輯過程出現失誤。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）



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張棋惠撕掉丫頭（詹子晴）背後的題目，「溫度最高的星星是什麼顏色？」她因為沒看清楚題目，一時口快說出金星2字，特別引起討論的是，明明正確答案是藍色，卻被後製成白色（目前釋出的YouTube已是正確版本），讓一票網友看傻眼：「出包了！」

▲PTT網友反應。（圖／翻攝自PTT）



《玩很大》官方臉書在播出隔天發文致歉，「因剪輯過程失誤，導致7／20首播內容傳遞錯誤資訊，特此公告致歉，並緊急修正後續播出檔案。」為了避免引起更多爭議，紅隊同步釋出一刀未剪的影片澄清並無誤判的情況。

▲《玩很大》釋出一刀未剪的影片還原真相。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）



由於張棋惠第一時間就看錯題目答成「金星」，看清楚後緊急修正答案為「藍色」已經來不及了，紅隊以她的第一個答案為判定對錯的基準，現場判她淘汰出局，所以並無誤判狀況。

▲張棋惠也浮出水面回應了。（圖／翻攝自Facebook／綜藝玩很大）



張棋惠看到一刀未剪的影片後，她也在留言串寫下：「昨天沒能看完，就陪女兒睡覺了，起床看留言想說怎麼會大家討論藍色部分，我想說到底怎麼了，剛剛看播出是也沒看出所以然～現在懂了～。」除了謝謝節目組即時修正，也麻煩網友多多體諒紅隊，「不管結果如何～過程是真實又享受的。」