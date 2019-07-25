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金像獎影后春夏素顏照曝光！　雙眼無神臉慘白…網嚇呆：好像吸毒了

記者阮巧雯／綜合報導

大陸女星春夏，有著濃眉大眼、雪白肌膚，空靈形象仙氣逼人，以平面模特兒出道，在2013年轉戰影劇圈，更在2015年以銀幕處女作，一舉奪下香港金像獎「最佳女主角」。她近日出席大陸官方活動，當天沒有化妝到場，素顏照一曝光，嚇翻不少網友。

▲▼春夏。（圖／翻攝自微博／春夏）

▲春夏以首部電影就拿下金像獎「最佳女主角」。（圖／翻攝自微博／春夏）

照片中，春夏身穿黑色連身洋裝，臉上沒有任何妝感，看起來樸素許多。她雖然素顏眉毛依然濃密，但下垂無神雙眼和黑眼圈，看起來精神不濟，加上本身皮膚白皙，沒有擦任何口紅，又顯得格外慘白、氣色不佳。對比她的仙氣美照，不仔細看，很難看得出來是同一人，網友看了嚇傻：「好像吸毒了。」不少人看了紛紛附和：「我以為就我一個人覺得，都不敢說」、「第一眼就是這感覺」、「＋1」。

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▲▼ 春夏素顏嚇壞網友。（圖／翻攝自微博／娛樂圈外漢）

▲▼ 大陸官方活動要求演員們都不能化妝，但春夏素顏曝光嚇壞網友。（圖／翻攝自微博／娛樂圈外漢）

▲▼ 春夏素顏嚇壞網友。（圖／翻攝自微博／娛樂圈外漢）

雖然此次官方活動有要求出席演員都不能化妝，但比起站在一起的其他男女演員，春夏顯得氣色略差，引來網友叮嚀：「26歲就這樣，要注意保養。」但也有人留言力挺：「女生不化妝都很憔悴」、「比起其他女星，她是真的沒化妝出席也要被酸」。

▲▼ 春夏素顏嚇壞網友。（圖／翻攝自微博／娛樂圈外漢）

▲ 不少網友認為春夏素顏看起來像吸毒了。（圖／翻攝自微博／娛樂圈外漢）

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