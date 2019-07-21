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鍾麗緹3年婚姻為幼齒尪狂落淚　婆婆力挺暖告白：兒子娶到妳是福氣

記者阮巧雯／綜合報導

46歲香港性感女神鍾麗緹和小12歲男星張倫碩結婚3年，兩人近期帶著男方媽媽，一起參加陸綜家庭實境節目，四對夫妻中，他們發生口角頻率最高，每次鍾麗緹都爆淚哭紅眼。但婆婆在訪談節目上暖心告白，力挺鍾麗緹，讓她當場感動流淚。

▲鍾麗緹與老公張倫碩。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）

▲▼46歲鍾麗緹與小13歲的老公張倫碩，結婚已經3年。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹Christy）

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▲鍾麗緹與老公張倫碩。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）

鍾麗緹與老公和婆婆一起參加談話節目，她坦言，曾覺得可能會因文化差異，與來自山東的婆婆相處和溝通上出問題，但發現婆婆比自己的父母更開明，兩人相處算是融洽。她也透露，如果一定要舉出希望婆婆改變的地方，就是希望婆婆能給予她多一點肯定。

▲鍾麗緹與老公帶著婆婆參加談話節目。（圖／翻攝自新浪娛樂）

▲鍾麗緹與老公帶著婆婆參加談話節目。（圖／翻攝自新浪娛樂）

在節目中，鍾麗緹與婆婆打開心扉暢聊，婆婆坦言，曾與張倫碩爸爸對兩人年齡差異太大的這段婚姻，產生疑慮，但依然尊重兒子決定。婆婆不但力挺鍾麗緹表示：「你倆好我們就好，我兒子有福氣娶了妳。」更暖心告白：「妳父母離得遠，我們就是妳的家人和靠山。」這一席感人發言讓鍾麗緹感動爆淚。

▲鍾麗緹有個明理貼心的好婆婆，總是力挺安慰她。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

▲鍾麗緹有個明理貼心的好婆婆，總是力挺安慰她。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

▲鍾麗緹與張倫碩是陸實境節目中，吵架頻率最高的一對夫妻。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲▼鍾麗緹與張倫碩是陸實境節目中，吵架頻率最高的一對夫妻。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲鍾麗緹與張倫碩是陸實境節目中，吵架頻率最高的一對夫妻。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

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