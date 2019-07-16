記者阮巧雯／綜合報導

凱莉詹娜（Kylie Jenner）是《富比士》榜上最年輕的億萬富豪，除了年紀輕輕就事業有成外，家庭更是美滿，與知名饒舌歌手崔維斯史特（Travis Scott）產下一女。近期與家人好友出國度假，上傳的美照都讓粉絲暴動，雖然剛產下女兒不久，但身材依然凹凸有致，特別是一張她「一絲不掛」的性感美照，讓人引發無限遐想。

▲凱莉「一絲不掛」大膽入鏡，讓粉絲暴動不已。（圖／翻攝自IG／kyliejenner）

照片中，凱莉頭戴好大一頂寬沿草帽，從脖子以上就看不見，但往下一看性感指數爆表，她「上空全裸」只用一隻手遮住「渾圓雙球」，讓人看了好害羞，下半身也疑似什麼都沒穿，但她翹起一隻修長美腿遮住了重點部位。這樣若隱若現、似有似無的照片讓粉絲暴動：「太性感了！」

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▲凱莉就算當媽身材依舊火辣。（圖／翻攝自IG／kyliejenner）

之後凱莉也上傳身穿價值高達約5萬台幣的知名法國奢侈品牌比基尼照，可以看到這兩片「水藍色薄布」根本藏不住她那呼之欲出的「傲人雙峰」，腰上搭配的金鍊腰帶更讓S曲線完美展現，還有她那雙逆天長腿，讓粉絲大讚：「老天爺給的禮物。」

▲凱莉身穿價值5萬台幣的法國知名奢侈品牌比基尼。（圖／翻攝自IG／kyliejenner）