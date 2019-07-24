「最容易劈腿3星座」　第一名雙子…專家預言：容易走心！

記者阮巧雯／綜合報導

藝人王瞳被同劇演員馬俊麟妻子控訴捲入婚姻，陷入感情劈腿風波，男友艾成24日默認分手，8年情斷掀起外界關注。其實愛情中，最怕一方全心投入，卻慘遭另一半無恥劈腿偷吃，除了與個性有關，星座似乎也佔一部分原因，星座專家安格斯，就列出3個「最容易劈腿星座」，供大家參考。

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▲獅子座因外型搶眼，身上莫名會有很多桃花。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

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最容易劈腿星座第三名是獅子座，獅子座在任何公關交際場合，都會以最佳形象出現在眾人面前，很容易被外人記住，因此身上莫名的桃花非常多。安格斯老師就提醒，如果另一半是獅子座，且不但亮眼又會打扮，盡量少帶去交際場合，避免不必要的爛桃花。

▲天秤座自帶「無處安放的魅力」。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

天生發電機的天秤座，登上第二名，他們自帶「無處安放的魅力」，就算邋塌（OO）沒整理，依然看起來像精心打扮。而且天秤座個性幽默、人人好，很容易在公共場合與大家打成一片。而近期爆分手的女星王瞳就是天秤座，與同劇男演員馬俊麟傳曖昧情，甚至影響和8年男友艾成的感情，男方24日突默認分手，她則表示「（與艾成）關係沒變。」

▲雙子座登上第一名最容易劈腿星座。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

雙子座登上最容易劈腿星座第一名，安格斯表示此星座就像是心理師，很容易窺探出他人心事，善長解讀別人注意不到的小細節。容易當傾聽者，更是位良好的意見給予者，容易讓對方走心，不知不覺就愛上雙子座。像是男演員馬俊麟就是雙子座，近日他老婆也臉書PO文因王瞳與老公關係甚密，大受打擊。但事後馬俊麟也發文致歉，強調與王瞳之間真的沒什麼，並表示會繼續用心經營與老婆的婚姻。

▲最容易劈腿3星座。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）