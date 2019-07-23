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53歲劉嘉玲輕鬆貼牆倒立！　「上衣滑落」大秀白皙雙腿小蠻腰

記者阮巧雯／綜合報導

53歲香港女星劉嘉玲自帶強大氣場，養成良好運動習慣和熱衷爬山，雖已年過半百，身材與臉蛋依然保養得宜，每每出席活動都是鎂光燈焦點。她近日在IG分享超猛倒立照，配上勵志雞湯文，不少網友留言贊同：「妳說的太對了！」

▲▼劉嘉玲。（圖／翻攝自IG／carinalau1208）

▲劉嘉玲已經53歲，身材依舊保養得宜。（圖／翻攝自IG／carinalau1208）

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照片中，劉嘉玲身穿藍紫色上衣和黑色短褲，露出白皙緊實雙腿，平時熱衷運動的她更輕鬆貼牆倒立，大秀0贅肉小蠻腰，讓粉絲看了直呼：「這個倒立好美呀！」她也配上勵志雞湯文：「我從來不相信什麼懶洋洋的自由，我嚮往的自由是通過勤奮和努力實現的更廣闊的人生，那樣的自由才是珍貴的、有價值的。」

▲▼劉嘉玲。（圖／翻攝自IG／carinalau1208）

▲劉嘉玲平時熱衷運動，輕鬆做出倒立。（圖／翻攝自IG／carinalau1208）

她也在文末勉勵大家：「我相信一萬小時定律，我從來不相信天上掉餡餅的靈感和坐等的成就。做一個自由又自律的人，靠勢必實現的決心認真地活著。」這短短一篇勵志文，似乎說明了她出道35年，依然可以在娛樂圈屹立不搖，穩坐大姐大寶位，也成功鼓舞眾多粉絲大讚：「精闢！努力自律才有更廣闊的自由」、「認同嘉玲姐的價值觀」。

▲▼劉嘉玲。（圖／翻攝自IG／carinalau1208）

▲劉嘉玲常常在IG分享爬山的照片。（圖／翻攝自IG／carinalau1208）

▲▼劉嘉玲。（圖／翻攝自IG／carinalau1208）

▲▼劉嘉玲絕對自律才能年過半百，仍看起來青春有活力。（圖／翻攝自IG／carinalau1208）

▲▼劉嘉玲。（圖／翻攝自IG／carinalau1208）

▼劉嘉玲登山影片。（影片來源：劉嘉玲IG）

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