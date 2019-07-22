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泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

記者阮巧雯／綜合報導

南韓「小野馬」泫雅除了雄厚歌唱實力備受肯定，擁有眾多忠實歌迷，造型穿搭頗有自己的態度風格，是大票粉絲的時尚指標。她近日參加南韓水上音樂節，最新造型依然充滿個人特色，但卻引來兩極正反論戰，而似乎微發胖的身材，也成為網友熱議焦點。

▲泫雅。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）

▲泫雅穿搭頗有自我風格特色。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）

照片中，泫雅身穿少女粉細肩帶半截露肚小背心，搭配同款式迷你熱褲，從頭到腳走粉嫩少女風，更顯她一身白皙皮膚。但部分網友好像不太能接受泫雅清涼新造型，也覺得她身材似乎有點走鐘，紛紛留言：「抱歉，可能我的審美觀與她不同」、「我看她是不想穿衣服吧」、「大腿根怎麼變粗了」、「肉鬆了」、「屁股垮了」。但也有粉絲力挺：「姐姐穿什麼都好看」、「難道潑水音樂節要穿羽絨服嗎」

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▲泫雅參加潑水音樂節最新造型，引發正反論戰。（圖／翻攝自微博／圈八戒）

▲泫雅參加潑水音樂節最新造型，引發正反論戰。（圖／翻攝自微博／圈八戒）

▲泫雅參加潑水音樂節最新造型，引發正反論戰。（圖／翻攝自微博、IG／圈八戒、hyunah_aa）

▲網友覺得泫雅似乎變胖了。（圖／翻攝自微博／圈八戒）

▲泫雅。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）

▲但也有粉絲力挺泫雅怎麼穿都好看。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）

泫雅近期才因突然豐滿的雙唇，引發正反論戰，有人認為是打了東西，也有人替泫雅解釋，是因口紅顏色太過鮮艷、塗抹範圍過大造成的。她之後再傳素顏照，再次引發網友熱議：「（素顏）更明顯了。」但大部分網民都認為，只要她自己覺得自在，就可以了。

▲泫雅突然豐滿的雙唇引發網友熱議。（圖／視覺中國CFP）

▲泫雅突然豐滿的雙唇引發網友熱議。（圖／視覺中國CFP、泫雅IG）

▼泫雅參加2019 Water Bomb潑水音樂節現場影片。（影片來源：泫雅IG）

 ★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字

小野馬, 泫雅, Water Bomb, 潑水音樂節

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