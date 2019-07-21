維密超模「全光」入鏡！　胸上黑點好邪惡…網暴動：太火辣

記者阮巧雯／綜合報導

24歲的維密超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）除了擁有精緻五官高級臉，身材更是無可挑剔，高挑纖細身形讓不少粉絲看了都會忍不住看看自己的肚子，默默放下手中食物，而她近日在IG上傳「全裸」黑白照，短短1天內就有570多萬人點讚。

▲坎達爾珍娜有一雙逆天長腿。（圖／翻攝自IG／kendalljenner）



照片中，坎達爾全裸一絲不掛入鏡，大秀完美零贅肉緊實身材，右手和左腳也巧妙遮住右胸和私密處，但卻大膽露出完整左胸，而在胸上一點不到1公分的黑色馬賽克，更讓人引發無限遐想，不少粉絲看了暴動：「太火辣了」、「最性感的女神」、「覺得被寵壞了」。

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▲坎達爾珍娜全裸入鏡，不到一天就吸引570多萬人點讚。（圖／翻攝自IG／kendalljenner）

坎達爾珍娜擁有如此不科學身材要歸功於優良家族基因，她來自美國討論度最高的卡戴珊家族，家中四個姊妹，從大姐金卡戴珊（Kim Kardashian）到小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner），各個都有前凸後翹娜美級S曲線，雖然坎達爾不比她們豐滿，但完美比例9頭身依然讓眾多粉絲稱羨。

▲▼坎達爾珍娜來自美國知名卡戴珊家族，家中每人都身材姣好。（圖／翻攝自IG／kendalljenner）

▼坎達爾珍娜的妹妹正是21歲身價9億美金的凱莉珍娜（右），「富比士」榜上最年輕億萬女富豪。（圖／翻攝自IG／kendalljenner）

