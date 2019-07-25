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蔡桃貴「1歲成年禮」檸檬直接吃！　眉頭深鎖五官皺成一堆…網笑：看了跟著流口水

記者阮巧雯／綜合報導

網紅蔡阿嘎（蔡緯嘉）的兒子蔡桃貴，於2019年7月21日剛滿一歲，在親子餐廳辦抓周趴，逗趣照片萌翻粉絲。他25日又上傳兒子吃檸檬影片， 蔡桃貴猙獰表情笑翻網友直呼：「邊看跟著邊皺眉頭！」

▲▼蔡桃貴。（圖／翻攝自IG／tsaigray2018）

▲蔡桃貴在2019年7月21日滿一歲。（圖／翻攝自IG／tsaigray2018）

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照片中，蔡桃貴吃了一口檸檬，先是停頓幾秒，接著眉頭漸漸深鎖，嘴巴微開露出下排2顆小牙齒，然後整張Q彈小臉和五官瞬間皺在一起，10隻小手指頭更是緊緊捏著檸檬片。蔡阿嘎PO文寫道：「一歲長大了要勇敢！檸檬什麼的我才不怕，我可以的！我要把檸檬吃光！」

▲▼蔡桃貴。（圖／翻攝自IG／tsaigray2018）

▲蔡桃貴吃檸檬臉瞬間皺成一團。（圖／翻攝自IG／tsaigray2018）

蔡桃貴也如老爸發文所寫，雖然已經酸到不能自已，但依舊秉持吃貨精神，繼續把檸檬往嘴裡送，可愛行徑笑翻網友，表示：「每張表情都好療癒」、「桃貴崩壞照」、「看他吃，我的嘴巴也不自覺一直分泌口水」。

▲▼蔡桃貴。（圖／翻攝自IG／tsaigray2018）

▲蔡桃貴才剛滿1歲，就收到YouTube十萬訂閱率認證獎牌。（圖／翻攝自IG／tsaigray2018）

蔡桃貴剛滿一歲，除了收到廣大粉絲滿滿祝福，更收到YouTube十萬訂閱獎牌。他雖然與這個銀色獎牌合照一臉呆萌，不知道發生什麼事，但老爸蔡阿嘎卻比兒子還要興奮，兒子才剛滿一歲，就拿到YouTube認證板子。

▲蔡桃貴吃檸檬。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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