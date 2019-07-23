周興哲主播女友轉戰時尚圈　大眼雪白肌「仙氣逼人」…網力挺：在一起我心服口服

記者阮巧雯／綜合報導

前主播趙岱新長相甜美、氣質清新，擁有不少粉絲，2019年年初男友周興哲大方認愛後，更是知名度大漲，在2019年5月21日與電視台成功簽約，經紀人也表示：「未來會朝時尚圈發展。」她近日在IG限時動態分享，拍攝時尚雜誌美妝文連結，依然散發專業女主播氣質。

▲周興哲2019年年初大方認愛趙岱新。（圖／翻攝自IG／ericchou0622、daciexchao）

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趙岱新離開新聞圈後，IG就常常分享出席各大品牌活動的美照，不但時常與粉絲分享愛用彩妝及保養品，加上氣質甜美、時尚滿分的穿搭風格，也與服飾品牌聯名，成為眾多女粉絲時尚指標。她內外美兼具，不少網友都對她與周興哲相差6歲戀情大力支持，表示：「男的帥女的正！非常可以」、「妳當周興哲女友我心服口服」。

▲▼趙岱新從主播台轉戰時尚圈。（圖／翻攝自IG／daciexchao）

趙岱新從美國名校加利福尼亞大學戴維斯分校畢業後，先當了幾年空服員，之後跨行挑戰新聞業，現在又轉戰時尚圈。她個性甜美隨和，有不少粉絲從她空姐時期就一直跟隨至今，就如小男友周興哲所述：「她是我遇過最單純的女生，easy going（隨和）、好相處。」

▲趙岱新穿搭風格氣質甜美，是不少女粉絲的時尚指標。（圖／翻攝自IG／daciexchao）