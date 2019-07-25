記者阮巧雯／綜合報導

大陸女星鞠婧禕是前女子團體SNH48成員，被日媒稱作「中國4000年第一美女」，曾登上日本網路論壇熱搜，更在大陸演藝圈引起不少討論。她單飛後，開始活躍於戲劇圈，近期演出新劇，其中一幕被眼尖網友發現「鼻子透光」，讓人懷疑是不是整形了。

▲鞠婧禕被日媒稱為「中國4000年第一美女」。（圖／翻攝自微博／鞠婧禕）

鞠婧禕一開始出道就以精緻五官、白皙肌膚和甜美清新氣質擁有大票粉絲，事後也成功轉戰影劇圈。但她近日在新劇中「鼻子透光」一幕，引起疑似整形風波。照片中，她微微將頭45度角仰起，仔細一看，鼻樑處居然呈「肉色透明」，引起不少網友熱烈討論：「女主鼻子太透了」、「我朋友就是整了鼻子，在太陽光下就是透明的」。

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▲鞠婧禕鼻樑照光變透明，引發網友討論。（圖／翻攝自微博／橘子娛樂）

更有網友貼出鞠婧禕剛出道的照片，認為不只漂亮許多，連氣質也變了。但有粉絲力挺偶像表示，造型妝髮有差，事後也有人反駁，只要用燈照皮膚或骨骼組織較薄的部位，都會透光，以此作為是否有整形，太缺乏依據了。

▲網友翻出鞠婧禕剛出道時照片。（圖／翻攝自微博／橘子娛樂、鞠婧禕）

▲粉絲表示只要用燈照皮膚或骨骼組織較薄部位，都會透光。（圖／翻攝自微博／橘子娛樂）