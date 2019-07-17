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13歲Elly登時尚雜誌！　小S耐心陪在旁「整理造型」影片曝光…粉讚：慈母大爆發

記者阮巧雯／綜合報導

小S大女兒Elly（許曦文）7月受邀到《VOGUE》拍攝，遺傳到媽媽時尚氣質的她，照片成品驚豔廣大網友，讓不少粉絲直呼：「高級臉！」而日前她上傳拍攝幕後花絮影片，可以看到媽媽從頭到尾耐心在旁協助指導，網友都紛紛回覆：「小S慈母大爆發！」

▲Elly遺傳小S時尚氣質，更傳承媽媽的高級臉。（圖／翻自攝IG／polarbearelly）

▲Elly遺傳小S時尚氣質，更傳承媽媽的高級臉。（圖／翻攝自IG／polarbearelly）

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影片中小S雖然戴著口罩，但在一旁認真監督的專注眼神，可以看出對女兒的高期許，從頭髮到服裝都細心檢查，當女兒在拍攝時更是目不轉睛的在一旁指導。小S雖然時常po文表示與三位女兒比美，更開玩笑認為自己不會輸，但這次拍攝看到女兒美照，仍忍不住大讚：「這張好漂亮喔，拜託星星按下去！」

▲小S拍攝全程在旁耐心指導大女兒Elly。（圖／翻自攝IG／polarbearelly）

▲▼小S拍攝全程在旁耐心指導大女兒Elly。（圖／翻自攝IG／polarbearelly）

▲小S拍攝全程在旁耐心指導大女兒Elly。（圖／翻自攝IG／polarbearelly）

小S雖總是給外界潑辣搞笑形象，但在三位女兒的教育上卻一點也不馬虎，更是奉行「節儉教育」，絕不過度溺愛小孩，從小養成她們正確金錢觀，而與三位女兒的互動也很像朋友，總是分享與三位千金的生活趣事，讓不少網友大讚她：「太支持妳的教育觀念！」

▲小S全程目不轉睛認真監督Elly拍攝。（圖／翻自攝IG／polarbearelly）

▲小S全程目不轉睛認真監督Elly拍攝。（圖／翻自攝IG／polarbearelly）

▼Elly與小S拍攝《VOUGE》幕後花絮。（影片／取自Elly IG，如被移除請見諒。）

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小S, Elly, 許曦文, VOGUE

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