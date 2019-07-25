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「真理褲陷阱妹」正面狂晃！　休息室抓包陳漢典看胸…超兇真相曝光

記者劉宜庭／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）從《大學生了沒》出道，多才多藝的她，不僅曾參演舞台劇、出專輯，近年更因口條流利，接下不少綜藝節目和大型活動的主持工作，人氣逐漸累積。而她私底下其實有著幽默性格，近來錄影時，還穿著真理褲大跳《陷阱妹》，不計形象墊胸晃奶的畫面，笑翻大票網友，意外掀起一陣熱議。

▲Lulu、陳漢典休息室熱舞。（圖／翻攝自Lulu的Instagram）

▲Lulu、陳漢典休息室熱舞。（圖／翻攝自Lulu的Instagram）

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▲Lulu、陳漢典休息室熱舞。（圖／翻攝自Lulu的Instagram）

▲Lulu、陳漢典休息室熱舞。（圖／翻攝自Lulu的Instagram）

▲Lulu特寫胸部。（圖／翻攝自Lulu的Instagram）

Lulu於23日透過IG發文，分享錄影前，人在休息室做事前準備時，趁著空檔時間拍攝的熱舞影片，「波波陷阱妹跟大舅媽一起熱舞！Show time！！！」畫面中，她穿著無袖條紋貼身背心，搭配深色真理褲，正面對著鏡頭晃胸熱舞，期間不但特寫傲人雙峰，還伸手自摸胸部，跳到一半，身後男扮女裝的陳漢典也加入飆舞，超鬧畫面笑翻眾人。

▲Lulu、陳漢典休息室熱舞。（圖／翻攝自Lulu的Instagram）

▲Lulu、陳漢典休息室熱舞。（圖／翻攝自Lulu的Instagram）

▲Lulu墊胸墊。（圖／翻攝自Lulu的Instagram）

文末，Lulu也在hashtag提到，「波波今天剛好漲奶，把握時機跳熱舞，真理褲陷阱妹必備。」原來，她事前在衣服裡頭塞了胸墊，看起來宛如升級了好幾個罩杯。更有趣的是，她接著曬出一張照片，畫面正好補捉到身後的陳漢典朝她望去，為此開玩笑說，「漢典最後還是起了色心啊…＃果然還是太嫩了。」

陳漢典見狀，則無奈留言，「不用po啦～沒有人會相信，當耳邊風。」一來一往互動，也再度逗樂大票網友。此外，Lulu將熱舞影片PO網後，豐滿上圍立刻成為眾人關注亮點，令「這群人」董仔驚呼「好大」，女星解婕翎也說，「一刷就看到大胸部我嚇到。」而師父黃子佼則傻眼笑回，「再這樣我要封鎖妳了。」

▲Lulu、陳漢典休息室熱舞。（圖／翻攝自Lulu的Instagram）

▲Lulu、陳漢典休息室熱舞。（圖／翻攝自Lulu的Instagram）

▲Lulu抓包陳漢典看胸，陳漢典無奈回「沒有人會相信」。（圖／翻攝自Lulu的Instagram）

事實上，所謂的「陷阱妹」，其實源於屁孩 Ryan的歌曲《陷阱妹》，描述時下年輕女生流行的穿著以及使壞態度，歌詞幽默句句到位，還自己男扮女裝演出陷阱妹，加上洗耳的饒舌節奏，歌曲意外爆紅，也讓「陷阱妹」一詞成為年輕族群的流行語彙。

至於「真理褲」一詞的緣由，起初是有一名網友看見身穿極短運動褲女孩而PO文詢問：「這是真理或邪教？」結果許多人一面倒回應：「真理！」於是，超短運動褲開始被稱為「真理褲」，據了解，這本來意指黑色短褲，後來因應需求還出現藍色與紅色等選項供妹子搭配。

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Lulu, 黃路梓茵, 大學生了沒, 陷阱妹, 陳漢典, 真理褲

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