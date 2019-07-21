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《有嘻哈》艾福杰尼暴瘦「消風一大圈」　2年前後對比照…網驚：瘦好多

記者劉宜庭／綜合報導

艾福杰尼曾在陸綜《中國有嘻哈》奪下季軍名次，成功打響知名度，過去因為髒辮髮型，加上渾圓厚實體型，被稱為「花園寶寶」，沒想到，近來曬出一系列全身照時，整個人明顯消風，吸引大票粉絲留言驚呼，「瘦好多！」

▲《中國有嘻哈》艾福杰尼、黃旭。（圖／翻攝愛奇藝）

▲艾福杰尼2017年參加《有嘻哈》時的模樣。（圖／翻攝自愛奇藝微博）

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▲艾福杰尼變瘦了。（圖／翻攝自艾福杰尼微博）

▲艾福杰尼有著「花園寶寶」的封號。（圖／翻攝自艾福杰尼微博）

艾福杰尼憑著過人的Rap實力，以及幽默風趣性格，擄獲大票粉絲的心，拿下《有嘻哈》季軍後，人氣也逐漸推高，陸續參加《青春有你》、《青春的花路》等節目，並演唱多部電影主題曲。儘管行程滿檔，他仍不忘與粉絲交流互動，經常透過社群網站分享生活、工作點滴。

▲艾福杰尼變瘦了。（圖／翻攝自艾福杰尼微博）

▲艾福杰尼變瘦了。（圖／翻攝自艾福杰尼微博）

▲艾福杰尼14日曬出一系列全身照。（圖／翻攝自艾福杰尼微博）

引人注意的是，艾福杰尼14日擔任某活動主持人，事後曬出一系列全身照，分享當日穿搭，被發現整個人明顯變瘦許多。畫面中，他穿著黑綠色造型外套，將頭髮往後梳起，在鏡頭前擺出酷帥POSE，和以往相比，體型似乎瘦了一圈，原先較為圓潤的臉蛋也跟著消風，下巴還隱約有些變尖，與過去厚實體格相比，呈現出強烈反差感。

▲艾福杰尼變瘦了。（圖／翻攝自艾福杰尼微博）

▲艾福杰尼變瘦了。（圖／翻攝自艾福杰尼微博）

▲艾福杰尼身形明顯變瘦許多。（圖／翻攝自艾福杰尼微博）

艾福杰尼將照片PO網後，引來不少網友紛紛留言驚呼，「寶寶瘦了」、「哥，你最近瘦了」、「怎麼又瘦了」，也有人關心，「你瘦了好多啊！！！！一定要注意身體。」在網路上意外掀起一陣熱議。

▲艾福杰尼變瘦了。（圖／翻攝自艾福杰尼微博）

▲網友反應。（圖／翻攝自艾福杰尼微博）

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