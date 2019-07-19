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何妤玟試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

記者劉宜庭／綜合報導

藝人何妤玟出道​26年，自16歲就被唱片公司相中，演藝事業橫跨戲劇、音樂及主持，婚後育有2女，如今仍是不少節目通告的寵兒。近來在不知情的狀況下，被《綜藝大熱門》測驗「工作配合度」，面對大尺度的試鏡內容，不但沒有絲毫反對，反而還主動解扣，令吳宗憲也忍不住驚呼：「配合度會不會太好了。」

▲《綜藝大熱門》測驗何妤玟配合度，假裝要她試鏡檳榔西施角色。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲《綜藝大熱門》測驗何妤玟配合度，製作人假裝試鏡檳榔西施角色。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

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在《綜藝大熱門》於17日播出內容中，節目以測試老藝人的工作配合度為題，找來製作人假裝進行試鏡。期間，製作人和何妤玟討論拍戲細節，提到尺度大約和李安的《色戒》差不多，她先是語帶懷疑地說，「你現在這個就是《玉蒲團》嘛！不要唬爛我。」

製作人接著強調，現在試鏡的片是有格調、質感的藝術，絕非色情，不過下秒隨即拿出深色短褲及低胸背心，要何妤玟試演檳榔西施。令人驚訝的是，面對清涼衣物，何妤玟不但沒有拒絕，反而一口答應，「我OK欸！」同時，她也不忘確認影片不會外流，只會給導演看。

▲《綜藝大熱門》測驗何妤玟配合度，假裝要她試鏡檳榔西施角色。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲製作人拿出清涼衣物，被何妤玟質疑不像檳榔西施的裝扮。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

不過，何妤玟接著又提出質疑，認為這些衣服應是鋼管女郎的打扮，不像是檳榔西施會穿的。這時製作人反問：「所以說你的意思就是說，尺度可以更大就對了？因為檳榔西施通常是穿內衣褲，你能夠接受嗎？」不料何妤玟竟回說，「可以啊！內衣我OK啊！」製作人也順著女方的話，「OK，妳今天有穿嗎？直接就來了。」

▲《綜藝大熱門》測驗何妤玟配合度，假裝要她試鏡檳榔西施角色。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲《綜藝大熱門》測驗何妤玟配合度，假裝要她試鏡檳榔西施角色。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲製作人反問能否接受「只穿內衣褲」，何妤玟一口答應。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

「可是我今天穿肉色的…。」話雖如此，這時何妤玟仍開始伸手解扣、似乎真的打算要脫，突如其來的動作，讓躲在棚內觀察這一切的眾人看傻，主持人吳宗憲也開始制止，透過電話悄悄通報製作人：「算了算了算了、先演就好，服裝將來再說。」面對何妤玟準備脫衣的舉動，憲哥也有些慌亂地喊：「趕快制止她、制止她。」

▲《綜藝大熱門》測驗何妤玟配合度，假裝要她試鏡檳榔西施角色。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲《綜藝大熱門》測驗何妤玟配合度，假裝要她試鏡檳榔西施角色。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲《綜藝大熱門》測驗何妤玟配合度，假裝要她試鏡檳榔西施角色。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲面對何妤玟開始動手解扣，吳宗憲趕緊連線制止。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

製作人接收指令後，趕緊對何妤玟喊停，「好好好、不要不要。」何妤玟則補充表示，「我只是跟你講，我現在穿肉色不好看，沒有辦法代表檳榔西施那種，你想要看別種顏色我可以，但你要純試戲。」事後，她將衣服從下方掀起，解釋裡面其實是穿著肉色小可愛，並非內衣，笑說：「不懂你在緊張什麼，我已經到這把年紀了，我又不需要靠跟你什麼什麼那個。」一連串真實反應，不但被讚配合度超好，解扣插曲也讓憲哥都忍不住驚呼，「嚇死了！」

▲《綜藝大熱門》測驗何妤玟配合度，假裝要她試鏡檳榔西施角色。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲製作人接收指令後，趕緊對何妤玟喊停。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲《綜藝大熱門》測驗何妤玟配合度，假裝要她試鏡檳榔西施角色。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲何妤玟掀衣，解釋裡面其實是穿肉色小可愛。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲《綜藝大熱門》測驗何妤玟配合度，假裝要她試鏡檳榔西施角色。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲吳宗憲坦言嚇壞了。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

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