狄鶯暗轟喜翔「良心被狗咬」！　還原親姊狄玫婚姻內幕

娛樂中心／綜合報導

先前孫安佐剛爆出美國事件時，狄鶯親姊狄玫代為出面向外界求情，未料卻扯出「案外案」，曝光她未婚生子，孩子的爸就是喜翔，男方則表示是分手之後，才得知她已懷孕4個多月。如今事隔1年，狄鶯近來談及此事，忍不住動怒暗轟「無緣姊夫」喜翔，「有些人良心被狗咬了。」

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▲狄鶯。（圖／資料照／記者張一中攝）



喜翔當年和狄玫未婚生子，他坦言自己年輕時花心，面對外傳「劈腿6女」，他直說，「你說我劈腿60女也可以，我就是花，我真的不在乎，她（狄玫）要說什麼也隨她去。」而兩人所生兒子Banjamin現年27歲，在美俄亥俄州學醫，念到博士，2017年9月娶了義大利籍妻子，也已是執業醫師，年薪約580萬台幣。

兒子跟了他，過去都由母親、姊姊照顧，喜翔坦言，狄玫與兒子也少有連絡，所以很感謝母姊幫忙帶孩子，自嘲完全不懂如何帶孩子，直言：「如果小孩留在台灣被我帶，遲早變成不良分子。」

▲狄鶯親姊狄玫曾和喜翔生下一子。（圖／取自喜翔臉書、記者林奕如攝）

過去，喜翔曾向媒體透露，當年和狄玫分手後，才知道女方懷孕4個月，後來將早產的兒子抱回家養，把屎把尿全都自己來，之後才將孩子交給人在美國的媽媽、姊姊幫忙帶。不過，狄鶯近來向《中國時報》透露，狄玫和前男友曾有個兒子，後來和喜翔交往後在美國註冊，2人的兒子也是在美國生的，說法與喜翔略有出入。

據報導，狄鶯說到這，語氣有些怒意，暗轟喜翔良心被狗咬，後來也勸狄玫不要再提起此人，雙方已經八竿子打不著，認為無須因此而牽動自身情緒，直批不值得，也沒有意義，且冤冤相報何時了，「反正這個人一輩子都在講謊話。」她也無奈表示，對方愛怎麼講就讓他講。