ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

狄鶯暗轟喜翔「良心被狗咬」！　還原親姊狄玫婚姻內幕

娛樂中心／綜合報導

先前孫安佐剛爆出美國事件時，狄鶯親姊狄玫代為出面向外界求情，未料卻扯出「案外案」，曝光她未婚生子，孩子的爸就是喜翔，男方則表示是分手之後，才得知她已懷孕4個多月。如今事隔1年，狄鶯近來談及此事，忍不住動怒暗轟「無緣姊夫」喜翔，「有些人良心被狗咬了。」

►更多孫安佐相關新聞請點此

▲狄鶯。（圖／資料照／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

▲狄鶯。（圖／資料照／記者張一中攝）

喜翔當年和狄玫未婚生子，他坦言自己年輕時花心，面對外傳「劈腿6女」，他直說，「你說我劈腿60女也可以，我就是花，我真的不在乎，她（狄玫）要說什麼也隨她去。」而兩人所生兒子Banjamin現年27歲，在美俄亥俄州學醫，念到博士，2017年9月娶了義大利籍妻子，也已是執業醫師，年薪約580萬台幣。

兒子跟了他，過去都由母親、姊姊照顧，喜翔坦言，狄玫與兒子也少有連絡，所以很感謝母姊幫忙帶孩子，自嘲完全不懂如何帶孩子，直言：「如果小孩留在台灣被我帶，遲早變成不良分子。」

▲▼狄鶯親姐狄玫當初和喜翔交往，懷孕４個月才讓男方知道，後來到美國生下兒子，兩人在兒子２歲那年分開。（圖／取自喜翔臉書、記者林奕如攝）

▲狄鶯親姊狄玫曾和喜翔生下一子。（圖／取自喜翔臉書、記者林奕如攝）

過去，喜翔曾向媒體透露，當年和狄玫分手後，才知道女方懷孕4個月，後來將早產的兒子抱回家養，把屎把尿全都自己來，之後才將孩子交給人在美國的媽媽、姊姊幫忙帶。不過，狄鶯近來向《中國時報》透露，狄玫和前男友曾有個兒子，後來和喜翔交往後在美國註冊，2人的兒子也是在美國生的，說法與喜翔略有出入。

據報導，狄鶯說到這，語氣有些怒意，暗轟喜翔良心被狗咬，後來也勸狄玫不要再提起此人，雙方已經八竿子打不著，認為無須因此而牽動自身情緒，直批不值得，也沒有意義，且冤冤相報何時了，「反正這個人一輩子都在講謊話。」她也無奈表示，對方愛怎麼講就讓他講。

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

推薦閱讀

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

蕾菈長灘島脫裙…私人沙灘解放比基尼！　一舉手自拍「腋毛炸出」

Andy攔截家寧網拍包裹…驚見「大尺度性感物品」！　網一看全暴動

Andy攔截家寧網拍包裹…驚見「大尺度性感物品」！　網一看全暴動

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

向孫協志謝罪…利菁嘆「他都沒回我」　手遊聊天室一片沉默

向孫協志謝罪…利菁嘆「他都沒回我」　手遊聊天室一片沉默

「12分鐘無碼片」瘋傳！　三上悠亞IG揭密背後真相：很遺憾

「12分鐘無碼片」瘋傳！　三上悠亞IG揭密背後真相：很遺憾

趙麗穎機場被拍！　神隱4個月「產後身材現形」目擊者見這幕超心疼

趙麗穎機場被拍！　神隱4個月「產後身材現形」目擊者見這幕超心疼

亞洲最美女星一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍

亞洲最美女星一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍

Debbie衣服挖3大洞「側胸形狀全露」！　冒黑色點點…網：感覺快爆了

Debbie衣服挖3大洞「側胸形狀全露」！　冒黑色點點…網：感覺快爆了

美女主播驚遇職場性騷擾！　男主管「從後面撲上來」

美女主播驚遇職場性騷擾！　男主管「從後面撲上來」

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

李鎮赫中恐怖「14名魔咒」！高人氣落榜撿到鐘炫、佳恩劇本

網爆波特王家世「要錢有錢要權有權」：背景很硬！　本人親自揭真相

雷／郭雪芙醉吻劉以豪：我不想要冷靜！脫衣偷情忘了婚禮

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

《復仇者4》蟻人女兒IG曬夕陽照　隔天秒被漫威「約談」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孫安佐, 狄鶯, 孫鵬, 狄玫

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《三生三世》仙妖CP成真！　胭脂認愛子闌…劇迷淚崩：圓滿了
  2. 蕭敬騰曬庾澄慶「老臉照」釣出周杰倫神回覆　拉近一看…竟撞臉他！
  3. 小玉泡臭水溝「手腳潰爛流膿」！　結尾揭自虐原因…網感動淚：第一次把他影片看完
  4. 影／電影版《陰屍路》宣布推出！「瑞奇確定回歸」首支預告曝光
  5. 網怒揭《中國好聲音2019》黑幕！　金曲大咖飆嗓全場爆雞皮「4導師0轉身」
  6. 日18禁漫畫作者「超辣真面目現身」網全瘋了！　「豪球ㄦ字身材」根本畫她自己
  7. 狄鶯暗轟喜翔「良心被狗咬」！　還原親姊狄玫婚姻內幕
  8. 白腿酒店妹太正男客搶點檯！　「素顏照」爆出…所有人驚恐嚇歪
  9. 張藝興爆秘戀「鹿晗女友閨蜜」　網挖出「不尋常舉動」粉絲心碎一地
  10. 「南半球女王」素顏照曝光！　罕見摘下放大片…真面目現形驚呆網

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366