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3歲兒在家玩「4D人體雲霄飛車」！　林志穎超狂育兒法被推爆

記者劉宜庭／綜合報導

藝人林志穎和老婆陳若儀共育有3個兒子，包括9歲大兒子Kimi，以及3歲雙胞胎兒子Jenson和Kyson，家庭生活幸福美滿，羨煞眾人。夫妻倆平時常分享育兒點滴，20日PO出一段影片中，他抱著3歲兒在電視機前，模擬「坐雲霄飛車」，還自行搭配音效，超有創意的育兒法，也在網路上意外掀起討論。

▲▼林志穎3歲兒子舉手寫字卡，字體超工整引來網友關注。（圖／翻攝自臉書／林志穎）

▲林志穎婚後共育有3個寶貝兒子。（圖／翻攝自林志穎臉書）

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影片中，林志穎抱起裝著Jenson的紙箱，前方電視上播放的則是雲霄飛車前進畫面，除了隨著軌道形狀變化，改變箱子傾斜的方向，同時，他還會自己搭配音效，頻頻發出「蹦蹦蹦」、「咻」、「哇～」等聲音，讓孩子宛如置身於遊樂場，製造出超逼真的4D效果。

▲林志穎抱3歲兒在家玩「4D人體雲霄飛車」。（圖／翻攝自林志穎臉書）

▲林志穎抱3歲兒在家玩「4D人體雲霄飛車」。（圖／翻攝自林志穎臉書）

▲林志穎抱3歲兒在家玩「4D人體雲霄飛車」。（圖／翻攝自林志穎臉書）

▲林志穎抱Jenson玩「4D人體雲霄飛車」。（圖／翻攝自林志穎臉書）

期間，林志穎還不忘問Jenson，「會不會怕？」聽見兒子說不怕，才放心地繼續玩。沒想到，影片結束後，一旁的Kyson立刻喊「我要坐一個」，原本抱紙箱抱到手痠的他，起初驚呼，「你也要做一個喔？」為求公平，他只好無奈回，「好…換人！」

▲林志穎抱3歲兒在家玩「4D人體雲霄飛車」。（圖／翻攝自林志穎臉書）

▲林志穎抱3歲兒在家玩「4D人體雲霄飛車」。（圖／翻攝自林志穎臉書）

▲Jenson玩完後，Kyson表示也想坐。（圖／翻攝自林志穎臉書）

林志穎曬影片同時，文中更寫道，「這位爸爸很辛苦。」一連串逗趣畫面PO網後，超有創意的育兒方法，也引來不少網友留言大讚，「感覺好好玩」、「佩服」、「怎麼可以這麼可愛」、「父子遊戲時間，笑得這麼開心很幸福哦」、「好溫馨好幸福的畫面」，在網路上意外掀起一陣熱議。

 

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林志穎, Kimi, 陳若儀, Jenson, Kyson

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