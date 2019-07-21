謝和弦混血妻自拍「美肌濾鏡全掉」！　直逼素顏無P照曝真實顏值

記者劉宜庭／綜合報導

台荷混血兒Keanna與謝和弦（阿扣、R-chord）結婚3年，除了分享夫妻情事，更不時會和粉絲交流生活趣事，光是IG帳號就吸引超過10萬人追蹤關注，人氣相當高。她過去常曬出一系列自拍美照，近來難得分享關掉美肌效果的無P照，真實顏值令不少網友驚訝不已，意外掀起熱議。

▲Keanna擁有混血臉孔及性感身材。（圖／翻攝自Instagram／Keanna）

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▲Keanna與謝和弦結婚3年，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自Facebook／Keanna）



Keanna於20日在發文Instagram寫道：「有時候還是要發一些，不美肌不濾鏡不修圖的照片，這樣我才能在現實生活中行走。」接著，她還幽默強調，是「鼻翼不會消失」的那種照片，同時大方曬出一張無P自拍，展現私底下真實一面，笑說，「偶爾要像真實人類一下啊～。」

畫面中，Keanna臉上妝容十分素雅，淡到讓網友誤以為是素顏照，對此，她則留言表示，當時臉上有擦隔離霜、眼線及唇膏，「加上一點點自拍被隔壁桌客人發現的尷尬微笑。」

▲Keanna關掉美肌自拍，淡妝被網友誤以為是素顏。（圖／翻攝自Instagram／Keanna）



儘管如此，Keanna關掉美肌、濾鏡等效果後的無P美照，自然又充滿氣質的笑容，以及超好膚質，仍然大獲不少網友好評，引來許多粉絲留言大讚，「扣嫂果然顏值擔當」、「皮膚超好」、「還是很美～～女神」、「我看不出差別，美得太犯規」。