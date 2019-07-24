廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

圖文／鏡週刊

本月8日凌晨2點左右，下體曾走光炸毛、懷疑自己不乖而去驗愛滋、有著「小鄧紫棋」之稱的網紅蕾菈，自己搭車前往廖人帥家。蕾菈18歲就結婚，只是她懷孕後老公劈腿，最後離婚收場。2人還上節目演出「分手擂台」，前夫當眾央求復合，但被蕾菈打槍。

本刊日前直擊，廖人帥竟然一週爽尬5女，而且清一色不是網紅就是奶妹，其中還有演過他MV的小模！一號妹正是鼎鼎有名的蕾菈。

請繼續往下閱讀...

另外，蕾菈也是網紅團體「反骨」的一員，身為人母的她話題尺度很大，拍過標題名為「吟叫錯了嗎？」「蕾菈幫我打」「生完小孩，蕾菈下面很鬆」等等影片，她也有許多奶頭快掉出來、腳開開還衣不蔽體的寫真，敢講敢露的風格，讓她在網路上累積一定人氣。

回到廖家當晚現場，蕾菈似乎對附近不熟，東張西望半天還要靠廖人帥出來接她。值得注意的是，蕾菈感覺頗不情願、臉也很臭，尤其她還在自己的IG上發了2篇意味深長的短文，一下寫說「需要尋找抒發情緒的出口」，一下又說「為什麼我非得要善良，為什麼我一定要溫柔體貼，為什麼我連生氣崩潰的權利都沒有。」

不過看似滿腹委屈的蕾菈，還是跟廖人帥過了一夜，歷經近12小時，時間來到8日下午1點多，廖人帥開車載著蕾菈離開，放她去過自己的生活後，她先去健身房，再跟友人逛夜市、吃魷魚羹跟臭豆腐。

【一週戰五女2】睡後不理蕾菈10小時 廖人帥再帶二號奶妹回家

【一週戰五女3】廖人帥「終於睡飽了」 三號乳浪小模拍過他MV