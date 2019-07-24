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快訊／任達華出院了！　右手包紮首度現身「我們回家」

記者劉宜庭／綜合報導

香港藝人任達華20日活動途中遭人拿刀刺傷腹部，慶幸的是緊急送醫後無生命危險，結束2次手術後宣布暫時停工。事隔4天後，他終於平安出院，走出醫院時右手還包紮著，親自向現場眾人及媒體道謝，「謝謝大家關心。」這也是他遇刺後，首度現身露面。

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▲任達華出院了。（圖／CFP）

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▲任達華24日平安出院了。（圖／CFP）

當天，任達華透過微博發文，寫下4字報平安：「我們回家。」老婆琦琦也同步發文感嘆，「這幾天對於我們來說都是異常漫長與煎熬，還好樂觀積極的華哥給我們信心與能量，今天華哥出院了，我們，回家…。」

同時，琦琦也不忘感謝醫護人員的悉心照顧，以及身邊親友的支持和鼓勵，並向任達華經紀公司相關人員及媒體道謝，「接下來我們會繼續配合治療，相信華哥很快就可以回來和大家見面，再一次謝謝各位，感恩。」

▲任達華遇害好在手術順利。（圖／翻攝自任達華微博）

▲任達華發文。（圖／翻攝自任達華微博）

任達華老婆發文。（圖／翻攝自琦琦是我微博）

▲任達華老婆琦琦全文。（圖／翻攝自微博／任達華、琦琦是我）

任達華20日被刺後，緊急先被送往中山火炬開發區醫院，接受腹部和手部的手術，並於當晚搭乘醫療專車返回香港，轉入港安醫院。他21日二度開刀，主要是因為右手4指傷勢嚴重，所以再做1次跟進手術，確認手指神經銜接狀況，以便之後復原得更良好，所幸經過醫生判斷，應該沒有大礙，如今終於順利出院，也讓許多粉絲放下心中大石。

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