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葉星辰約會畫面曝光！　當街冒「親暱3舉動」甜度破表

記者劉宜庭／綜合報導

藝人葉星辰外貌甜美可愛，近來躍升台劇女一，與謝佳見合作主演偶像劇《男神時代》，人氣逐漸高漲當中。前陣子，她在記者會上大方坦承「不是單身」，近來更被拍到約會畫面，與男友在外親密互動甜度破表，羨煞眾人。

▲葉星辰擁有甜美外型。（圖／翻攝葉星辰臉書）

▲葉星辰擁有甜美外型。（圖／翻攝葉星辰臉書）

▲謝佳見跟葉星辰《男神時代》都慘遭前任劈腿背叛。（圖／東森提供）

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▲謝佳見跟葉星辰近來合作演出新戲《男神時代》。（圖／東森提供）

早在2018年11月時，葉星辰在記者會上，被問到是否需要人幫忙介紹對象？她先是笑回，「我先不急。」接著被追問單身多久？她突然愣住，不知怎麼回答，接著才鬆口坦言已經有男友，「28歲談戀愛很正常啊！」

事後，葉星辰解釋，「因為沒有人問我，所以我不會主動說，但是剛剛那樣問，我不想說謊。」認為公開也是保護戀情的一種方法。只是沒經過討論就公開戀情，她當時也緊張表示：「我不知道回去他們（經紀人）會怎樣哈哈哈。」

如今，葉星辰躍升台劇女主角，感情生活依舊甜蜜穩定，可說是愛情、事業兩得意。據《時報周刊》報導，她5日結束工作行程後，和文青風穿搭的男友Tim約會用餐，吃完飯後，2人更當街放閃，期間她一路緊抓男友手臂，一度伸手捏對方脖子，男方也體貼幫背包包，最後小倆口共乘機車回到公寓，一舉一動都流露滿滿甜蜜氛圍。

▲葉星辰。（圖／翻攝《時報周刊》）

▲葉星辰約會。（圖／翻攝《時報周刊》）

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葉星辰, 男神時代, 謝佳見

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