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合照遭女子強勾手　吳奇隆警告閃炸「小心一點，我有老婆」

記者劉宜庭／綜合報導

吳奇隆和劉詩詩結婚4年，終於在4月29日升格當爸媽，兒子出生以來沒有露臉過，外界僅知道孩子小名為「步步」，與夫妻倆定情作《步步驚心》相呼應。婚後，他將生活重心放在家庭，近來難得出席活動，遇到一名女子主動勾手拍照，他立刻出聲警告，雖僅短短8字，卻隔空流露出對老婆滿滿愛意，意外閃瞎眾人。

▲吳奇隆、劉詩詩結婚4年。（圖／資料照／稻草熊提供）

▲▼吳奇隆1220報喜藏「❤妻密碼」（圖／稻草熊提供）

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▲吳奇隆、劉詩詩結婚4年。（圖／資料照／稻草熊提供）

▲劉詩詩曬兒子替高考生加油。（圖／翻攝自劉詩詩微博）

▲劉詩詩於4月底生下寶貝兒子。（圖／翻攝自劉詩詩微博）

吳奇隆20日現身上海，出席某品牌活動，穿著黑色外套、墨綠色上衣，搭配牛仔寬褲帥氣亮相，期間看見有民眾抱著小孩上台，剛升格當爸的他，眼神忍不住流露父愛，一度伸手摸朋友的頭。

▲吳奇隆20日現身上海出席活動。（圖／翻攝自微博／吳奇隆）

▲吳奇隆20日現身上海出席活動。（圖／翻攝自微博／吳奇隆）

▲吳奇隆20日現身上海出席活動。（圖／翻攝自微博／吳奇隆）

不過，據陸媒報導，吳奇隆在活動上開放合照時，疑似被一名女粉絲伸手強拉，對方似乎試圖挽著他手臂合影。當下，他立刻拒絕，語氣堅定地轉頭提醒，「小心一點，我有老婆。」逗趣又不失禮貌的舉動，不僅逗樂眾人，隔空放閃愛妻的舉動，也意外閃瞎大票網友，顯見心中時時刻刻都掛念著老婆。

此外，在關鍵字「吳奇隆婉拒粉絲挽手」登上微博熱搜榜後，有部分網友指出，台上女子並非粉絲，而是活動品牌的工作人員。

▲關鍵字「吳奇隆婉拒粉絲挽手」登上微博熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

▲關鍵字「吳奇隆婉拒粉絲挽手」登上微博熱搜榜。（圖／翻攝自微博）

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吳奇隆, 步步驚心, 劉詩詩

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