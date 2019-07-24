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「最容易分手星座組合」前3名！第3名超火爆　第1是他們「根本兩條平行線」

記者李玟儀／綜合報導

人與人之間談戀愛、交往都會希望長長久久，很多人會依照內在性格、外在條件去找對象，但也有人會參考星座分析，星座專家安格斯就列出3組「最容易分手的星座組合」供大眾參考。

第3名「獅子+牡羊」

▲▼最容易分手組合。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲最容易分手組合。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

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獅子座和牡羊座的組合堪稱是「火藥遇上炸彈」，雙方脾氣都比較火爆，容易硬碰硬，在相處過程中，雖然因為同屬火象星座，會有很多相似的地方，但一旦吵架，其中一方可以輕易找到引爆對方怒火的點，因為彼此脾氣太相近了，輕而易舉就會戳中對方的痛處。

不過獅子和牡羊雖然脾氣都不好，但獅子屬於脾氣來得快去得也快，牡羊則比較會記仇，兩方如果有人要發脾氣，切記要收一點，「記得那個人跟你是一樣的，你暴怒，他也會因為同樣的理由暴怒。」互相退一步更有助於關係的維繫。

第2名「處女+射手」

▲▼最容易分手組合。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲最容易分手組合。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

近期鬧得沸沸揚揚的宋慧喬、宋仲基，以及李晨、范冰冰都同樣屬於這個星座組合，安格斯給這個組合的註解是「當約束遇上自由」。射手愛好自由，就像是飛在空中的風箏，但處女偏偏規矩很多、愛約束人，就像拉著風箏的人，兩人互相牽制的結果就是，射手會因此變得無趣。

第1名「天蠍+天秤」

▲▼最容易分手組合。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▲最容易分手組合。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

這是一組「當唯一遇上周全」的組合，天蠍面對愛情很專一，眼裡只有對方，但天秤偏偏是很容易愛屋及烏的星座，不只愛另一半，連另一半的姊妹淘、兄弟、家人都會一起照顧，這種模式對天蠍來講是無法理解的，說穿了這兩個星座在感情這方面就是兩條平行線，很難點燃之間的火花。

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