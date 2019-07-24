蔡依林爆「購入3億豪宅」內景曝光！鄰居捕獲真人被2句話圈粉：超親民

圖文／鏡週刊

蔡依林被爆豪砸3億元，買下台北市敦化北路的億級豪宅「華固名鑄」，和台塑三娘李寶珠當鄰居！今年初本刊才獨家披露她在日本東京及英國倫敦市中心買房，沒想到不過半年，年收入破4億元的蔡依林，又醞釀換屋計畫，目前已準備入住松山區頂級豪宅。

▲蔡依林現身的 「華固名鑄」對外視野相當好，可以看見整座101大樓，圖為設計畫面。（讀者提供）



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蔡依林曾被美國《富比士》雜誌報導為收入最高的華人名流之一，資產累積超過20億元，目前居住在價值上億、共100坪的「瑞安懷石」。近年投資房產似乎已成了蔡依林的一大興趣，日前傳出她出現在才剛完工的台北市松山區「華固名鑄」，此豪宅價格十分驚人，據房仲透露，一戶至少要價3億元以上。

▲上月底金曲獎剛落幕，蔡依林勇奪二座金曲，成為雙料獲獎大贏家。

有華固名鑄的住戶向本刊透露，七月中開車返家時，在地下停車場巧遇蔡依林，當時她駕著500萬元的愛車賓士SL350，和一名女友人下車，穿牛仔褲、戴帽子，打扮相當休閒。進入電梯後，住戶確認是蔡依林本人，開心向她打招呼，開玩笑說「鄰居，好像可以約一下唱歌唷！」沒想到蔡依林也親切回應「ㄟ可以唷！」作風相當親民。

但不知是否刻意不想讓別人知道她居住的樓層，蔡依林和友人到一樓後便先出電梯，住戶跟她告別說「下次見唷！」蔡依林也笑回「好啊！掰掰！」

▲▼華固名鑄是近年最受矚目的億級豪宅之一，該社區位於北市敦化北路林蔭大道上，鄰近小巨蛋，南京微風，生活機能佳。（圖／讀者提供）

華固名鑄保安嚴密，地下停車場除了是需有遙控鎖的大鐵門，還需要有磁卡才能進入地下二樓以下樓層，以蔡依林停車位置判斷，她應是已經交屋的住戶無誤，不過因為此建案才剛完工，目前大部分住戶都還在裝潢當中。

對於蔡依林是否購入新豪宅？經紀人代為否認，表示她沒有去看過華固名鑄。