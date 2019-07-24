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廖人帥1週戰5女「3號乳浪妹」起底！　細肩小可愛包不住「超兇猛側身」

圖文／鏡週刊

沒想到廖人帥連續兩晚跟蕾菈、Nina尬完之後，更精采的還在後面，果然姓廖的「人帥」就是不一樣；12日晚間10點，廖人帥又出現在他家車庫門口，似乎正在等人，結果報到的不是蕾菈，也不是條紋妹Nina，而是一名叫Eli的女子！這名Eli也是身材火辣，由此可知廖人帥的肉食生活過得很好，而且他家車庫門口算是戲分頗重。

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7/13 13：42，Eli同樣也搭廖人帥的車子離開，換上眼鏡的她，顯現出來的奶浪驚人。

過了16小時，到了13日下午近2點，廖人帥開著他的白色「劈妹戰車」出門，載著脫下外套、穿著同套衣服、不過已經戴上眼鏡的Eli回家，只見她下車時乳浪太強，尤其側身時非常凶猛。不過「白爛」的是，廖人帥送走Eli之後，竟然發IG限時動態，寫道「在連續2天沒睡後，終於睡飽了。」

  1. 女伴NO.3 廖人帥跟Eli過夜後，稱沒睡的自己終於睡飽。2人路線很類似，都熱衷在網路展現胴體。（翻攝自Elise IG）
  2. 廖人帥跟Eli過夜後，稱沒睡的自己終於睡飽。2人路線很類似，都熱衷在網路展現胴體。（翻攝自廖人帥IG）

本刊調查，這名Eli早年竟然拍過廖人帥導演的MV，曲目是陶子2014年的〈沒有愛情藏得住〉。當初拍攝MV時，Eli幾乎沒有露臉，鏡頭只著重在她的奶及身材。

不過2人當時特地留下工作合照，廖人帥緊緊勾著Eli，狀似非常親暱；此外，Eli也常在網路上展露自己的肉體，可見廖人帥的品味算是頗為一致。由此也可知，2人不但5年前工作上有關係，如今也維持友好的關係。

  1. Eli（左）曾幫廖人帥（中）拍MV，並留下工作照，當時她倚在「人帥」的腋下。（翻攝自廖人帥臉書）
  2. 好笑的是，Eli只有軀體跟側臉入鏡而已，卻也跟廖人帥保持聯絡至今。（翻攝自陶晶瑩YouTube）

另外，廖人帥送走Eli後的IG限時動態，鏡頭不停前後「超自然震動」，不停漲大又縮小，可見睡過一晚的他看似餘韻無窮。


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