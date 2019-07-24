張懸懷孕7個月「男友真面目」曝光！　起底超強背景..是大咖背後的男人

記者李玟儀／綜合報導

歌手張懸（焦安溥）3月宣布懷孕，不過男友蘇柏維（阿維）始終未露面，過去她以「蠑螈」照片供粉絲腦補，最近在媒體的鏡頭下，阿維真實面目曝光，戴著黑框眼鏡、頭髮微亂，模樣頗不修邊幅。

▲焦安溥。（圖／聯成娛樂提供）

據《時報周刊》報導，張懸目前約懷孕7個月，她和男友的愛巢位於台北市松山區，同時也是男方公司所在。她日前被目擊挺著7個月的大肚子開車回家，為了喬車位，竟然自己下車挪車，行動絲毫不受孕肚影響，之後一名疑似員工的男子見狀急忙伸援手，但男友阿維仍未見身影。

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隔幾日周刊終於捕獲傳說中的「阿維」，當天張懸駕車，他坐在副駕駛座，穿著打扮休閒，白色T恤、深色褲子，粗黑框眼鏡再加上一頭隨興的髮型，被形容頗具藝術家氣質。

▲張懸男友阿維真面目曝光。（圖／翻攝自《時報周刊》）

只是阿維當天被發現，下車時手指夾著一根點燃的煙，但張懸正處於孕期，一般人都會盡量避免在孕婦身邊吞雲吐霧，不過阿維沒有刻意避開，而張懸似乎也見怪不怪，完全面不改色。

事實上，張懸在公開戀情、宣布懷孕喜訊時，都沒有曝光男友長相，而是以「蠑螈」的照片代替，直到現在終於被周刊揭開廬山真面目。據報導，阿維本名蘇柏維，是知名視覺特效團隊「有機像素」的創辦人，曾以《相愛的七種設計》入圍金馬獎最佳視覺效果，在業界頗負盛名，不僅相繼在日本、英國開設分公司，同時也是林俊傑、五月天、張惠妹等大咖藝人的御用MV後製團隊。

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