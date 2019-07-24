蘇慧倫爆5年婚變！　老公「酒後說溜嘴」婚前婚後3原因心很累：撐不下去

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圖文／鏡週刊

資深玉女歌手蘇慧倫5年前嫁給號稱「滑板教父」的孫益民（Jimmy），2人與1女1子，看似過著幸福生活，如今卻傳出夫妻倆時有摩擦、爭執不斷，孫益民某次和好友聚餐時，酒後吐心聲曝「心好累，有點撐不下去了」， 因而傳出婚姻亮紅燈的消息。

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今年48歲的蘇慧倫，在2014年3月嫁給交往2年多的孫益民，當時，2人在北海道星野集團TOMAMU度假村的水之教堂完婚，婚後2年，蘇慧倫產下1子，還為了家庭減少工作量。沒想到婚姻才走過第5個年頭，圈內就傳出她和老公感情出了狀況。

脾氣太硬 老公吐苦水

據了解，孫益民日前與好友相約吃飯，酒過三巡後，他開始掏心挖肺「Men's Talk」，孫益民將隱忍許久的滿腹苦水，傾洩而出，他向友人透露，蘇慧倫脾氣硬、個性固執，讓2人經常爭吵，日子久了，內心覺得好累，更意有所指「（婚姻）可能撐不下去了」，話一出，令友人相當詫異。

之前，蘇慧倫曾透露，與孫益民的個性、價值觀都不同，經過磨合、相處後，學會尊重彼此，孫益民也為了她改變許多。2人婚後，蘇慧倫相夫教子，對歌唱事業看得淡然，1個月頂多接2次商演，其餘時間都花在家庭，也體會到談戀愛與結婚的感覺差異甚大。也或許是重心全在小孩身上，蘇慧倫與孫益民之間的歧見變多，孫益民還對友人透露，蘇慧倫之前一直被捧在手心，與他的生活觀頗有差異，讓他對婚姻有深深的無力感。

慘遭劈腿 搶輸劉若英

蘇慧倫的感情路說來並不順遂，出道時曾和杜德偉傳緋聞，之後與張震嶽經紀人黃靜波相戀，後又與陳國富交往，沒想到陳國富傳出腳踏兩條船，邊和蘇慧倫戀愛、邊與劉若英搞曖昧，最後，劉若英橫刀奪愛，讓蘇慧倫受創甚深，許久不敢談戀愛。

當年，孫益民曾是極限運動選手，退隱後，成為台灣知名滑板代理商，不但經營滑板專賣店，還代理運動鞋，在台灣滑板運動圈擁有教父地位。而他曾有過一段婚姻，當時育有1女，之後，透過路嘉怡的介紹，和蘇慧倫看對眼，進而相戀結婚。

對於傳出婚姻亮紅燈的消息，蘇慧倫所屬「水晶共振」表示：「太誇張了，不予置評。」

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