林志玲婚後變這樣！　寬鬆衣裙「藏不住圓肚」飄濃濃孕味

記者李玟儀／綜合報導

林志玲在6月閃電宣布與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA結婚，無預警的婚訊讓眾人措手不及。宣布結婚後，她的肚皮動靜成為外界關注的下一個焦點，近日她現身機場，一身寬鬆打扮，和過去穿著略顯不同，立刻引發懷孕聯想。

▲▼林志玲身材變化明顯。（圖／CFP）

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林志玲20日現身桃園機場，棕色的大帽子及黑色口罩幾乎把整張臉遮住，看不到任何表情，身上穿的是黑色寬鬆T恤，下半身則搭配卡其色長裙，整體以大地色系為主，要不是優越的身高及整張臉遮住的舉動太明顯，這身低調的穿著應該可以完美隱身在人群中。

只是身材瘦高的志玲姊姊過去的服裝大多走合身路線，一雙鉛筆腿不知道羨煞多少人，但這次改走寬鬆路線，看起來比先前圓潤了一點，給人的感覺充滿孕味，特別是裙子在腰身位置做了抓皺的設計，自然而然形成澎度，她選擇這樣的寬大服裝是單純為了舒適還是為了修飾身材就不得而知了。

▲林志玲又傳懷孕。（圖／翻攝自IG）

事實上，林志玲早在2014年就凍卵9顆，先前宣布結婚喜訊時，也曾在聲明中提及，「期待未來能夠擁有新的生命加入這個家庭。」過去神準預測林志玲結婚的詹惟中，先前也預言她在3年內有機會懷孕。

至於現階段的林志玲是否已經懷孕，哥哥林志鴻澄清妹妹和AKIRA並非奉子成婚，但也說：「結婚生子是人生必經階段。」語帶保留的態度似乎沒把話說死，接下來再有什麼喜訊也是可能的。