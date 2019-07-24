楊洋《全職高手》今晚確定開播！「終極預告曝光」電競畫面100%還原網跪了

記者李玟儀／綜合報導

大陸男星楊洋在《微微一笑很傾城》、《從你的全世界路過》後鮮少有時裝作品，粉絲在等了3年後，終於迎來新劇《全職高手》開播，24日晚間8點在全球、無時差上線。

▲楊洋《全職高手》。（圖／翻攝自《電視劇全職高手》微博）

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《全職高手》的官方微博在24日發布2分05秒的終極版預告，畫面中出現真人畫面，以及以真人形象打造的虛擬人物，用來作為劇情裡電競遊戲的場面，彷彿真的是楊洋帶領著團隊在遊戲裡熱血拼搏，讓人更有帶入感。

《全職高手》由楊洋、江疏影主演，楊洋在劇中飾演「葉修」，是網遊「榮耀」裡教科書級別的頂尖高手，卻因為種種原因遭戰隊驅逐，最後被網咖老闆娘陳果收留，在網咖裡當夜班網管，並以ID「君莫笑」重新回到網遊世界，開啟重返巔峰的計畫。

▲▼《全職高手》打造遊戲畫面。（圖／翻攝自WeTV）

據《新京報》報導，製作人楊曉培透露，為了忠於原著小說，整部劇將強調主角們的競技精神，因此沒有特別給楊洋所飾演的「葉修」安排感情戲，同時，楊曉培也提到，因為《全職高手》動漫版已經深植人心，這次製作方也特別邀請動漫版的配音演員加入，希望能將作品中的經典角色進行最高程度的還原。

《全職高手》7月24日晚間8點騰訊視頻開播，而台灣觀眾也可以在WeTV觀賞，24日至26日，每日更新2集，8月1日起，每周四到周六，每日更新2集。

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▲楊洋《全職高手》。（圖／翻攝自WeTV）