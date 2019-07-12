ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

長安十二時辰／2019上半年最強古裝！一開頭「127秒一鏡到底」畫面極度舒適

▲▼《長安十二時辰》雷佳音、易烊千璽。（圖／翻攝自《長安十二時辰》微博、優酷）

▲《長安十二時辰》雷佳音、易烊千璽。（圖／翻攝自《長安十二時辰》微博）

文／李玟儀

喜歡古裝劇的朋友們，2018年應該很滿足吧！《延禧攻略》、《如懿傳》這兩部清朝宮鬥劇滿足了無數網友對乾隆時期的後宮的想像。

如今2019年過了一半，上半年你／妳留下深刻印象的古裝劇又是哪部？由於「限古令」的關係，在6月以前的陸劇市場，要出現像去年的《延禧》、《如懿》一樣，從劇情、服裝、色調、布景、人物故事都掀起一波討論的古裝劇，幾乎沒有。

請繼續往下閱讀...

討論度最高的是都會家庭劇《都挺好》、青春偶像劇《致我們暖暖的小時光》、《我只喜歡你》以及古裝偶像劇（俗稱古偶）《東宮》。

▲▼《長安十二時辰》雷佳音、易烊千璽。（圖／翻攝自《長安十二時辰》微博、優酷）

▲《長安十二時辰》雷佳音、易烊千璽。（圖／翻攝自《長安十二時辰》微博）

不過6月開始不一樣了！由張新成、周雨彤主演的《大宋少年志》無預警提檔開播，率先打響6月古裝的第一砲，緊接著是同天開播的《陳情令》及《長安十二時辰》，三部劇各自在不同網路平台播出，各有一票擁護者。

其中要先拿出來講的就是，一開播直接以評分8.7登上排行榜第一名的《長安十二時辰》。

▲▼《長安十二時辰》雷佳音、易烊千璽。（圖／翻攝自《長安十二時辰》微博、優酷）

▲雷佳音飾演死囚張小敬。（圖／翻攝自《長安十二時辰》微博）

《長安十二時辰》由雷佳音及易烊千璽主演。前者曾以《繡春刀2：修羅戰場》入圍最佳男配角獎，同一年在陸劇《我的前半生》中以「陳俊生」一角成為炙手可熱的演員，演技扎實沒話說。

雷佳音劇中飾演「張小敬」，十年西域兵，九年不良帥，因為殺了上司被送進死牢，狠辣毒絕，坊間稱「五尊閻羅」。

▲▼《長安十二時辰》雷佳音、易烊千璽。（圖／翻攝自《長安十二時辰》微博、優酷）

▲易烊千璽飾演靖安司司丞李必。（圖／翻攝自《長安十二時辰》微博）

易烊千璽知名度就不用多講了，TFBOYS中年紀最小的成員，微博擁有6000多萬的粉絲，在中央戲劇學院2018級新生中，專業、文化入學考試雙榜首，既有流量又有話題。

他在劇中飾演「靖安司司丞」李必，六世高門望族，七歲和張九齡當朋友，九歲認識太子，靖安司的何監是他的老師，當朝王宗祀將軍是朋友，修行道法已經10年，常被皇上召見討論道法，22歲時設立人生目標，「我要當宰相！」完全是開掛的人生勝利組。

那究竟《長安十二時辰》是什麼樣的作品、製作團隊，能一次邀到2大明星當主演？

《長安十二時辰》改編自同名小說，作者馬伯庸又被稱為「馬親王」，作品數量非常豐富，擅長將故事細節描寫得絲絲入扣，著作中《古董局中局》也曾翻拍成電視劇；導演則是曹盾，曾入圍金馬獎最佳攝影，執導過《海上牧雲記》。

這兩位一個對於細節很刁鑽，一個擅長用鏡頭說話，體現在《長安十二時辰》中，那就是開篇直接來了個「一鏡到底」的畫面，把唐代長安城的都市面貌擺在觀眾眼前。

▲《長安十二時辰》一鏡到底。（圖／翻攝自優酷）
▲《長安十二時辰》一鏡到底。（圖／翻攝自優酷）

▲《長安十二時辰》第一集開頭一鏡到底，色調溫和，在視覺上是一種享受。（圖／翻攝自優酷）

2分7秒左右的鏡頭中，映入眼簾的畫面不是用粗暴的手法直接把唐代繁華擺進其中，而是從市井小民的生活出發，鏡頭由上往下，透著微光的天空與屋簷連成一線，屋簷下是正紅色的住屋，窗邊掛著寫了「上元節」的白色紙燈籠，順著窗邊女子眼神的方向，落在地面上、正滾著桶子的小伙子，一路穿過坊門走進西市，坊門上鼓聲咚咚作響，官員一聲令下：「上元節西市開市。」

那瞬間，配樂戛然而止耳邊只剩陣陣鼓聲，市集裡各式各樣的聲音傳入耳裡，人聲鼎沸、熱鬧非凡，盡顯唐朝長安城旺盛的生命力，而畫面中呈現的色澤、運鏡，以及氛圍情緒的轉換，不浮誇、不炫技、不譁眾取寵，有助於視覺和心情的投入，讓人極度舒適。

當時的長安海納百川，集結了來自五湖四海各國的人，東市和西市有各種奇珍異品，繁華勝景用李必的話來說就是：「熙攘繁盛，光耀萬年，再也沒有比長安城更偉大的城市了。」

▲《長安十二時辰》一鏡到底。（圖／翻攝自優酷）

▲再也沒有比長安更偉大的城市了。（圖／翻攝自優酷）

由此，長安的故事展開。

《長安十二時辰》背景架構在天寶3年，當時的皇帝是唐玄宗李隆基。剛考完大學指考的同學們應該很熟悉這號人物，唐玄宗在位44年，前30年「開元之治」是唐朝的極盛之世，但後來可能因為好日子過久了變得驕傲、怠惰，重用宰相李林甫、寵愛楊貴妃，在位後期發生安史之亂，為一代盛世的衰落埋下伏筆。

《十二時辰》每集內容約半個時辰的故事，也就是現在的一個小時，時間的流轉在劇中以日晷刻度表現，畫面的色彩會隨著日照光線而變換，是劇組很用心的小細節。

第一集的開頭，日晷投影位置落在巳正，巳正註解為「大荒落」，萬物熾盛大出，霍然而落，似乎成了大唐當時處境的縮影。

▲《長安十二時辰》一鏡到底。（圖／翻攝自優酷）

▲《長安十二時辰》日晷投影。（圖／翻攝自優酷）

「十二時辰」就是現在的24小時，故事中在天寶3年的上元節這天，發生一起刺客行動，為了抓捕刺客，軍事機構「靖安司」必須保護長安城的安全，司丞「李必」（易烊千璽飾）找來死囚張小敬（雷佳音飾）偵破此案，張小敬必須在上元節花燈大會前抓住刺客，拯救長安。

過程中不只抓刺客還得揪出靖安司內奸，正反兩派以及亦正亦邪的張小敬，在其中鬥志、鬥勇，也帶出人與人之間的情和義。

故事看似各個支線散落在細節裡，但實際上這不過就是長安城裡的一天，換句話說，以簡單一點的方式介紹的話，這部劇又可以稱做「長安24小時反恐任務」。

►《長安十二時辰》預告影片

▲《長安十二時辰》一鏡到底。（圖／翻攝自優酷）

▲軍事私密機構靖安司內景。（圖／翻攝自優酷）

●本文作者／一個夢想不用上班的社畜。
未經授權請勿轉載。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」..搶酒瓶狂揮摔倒

推薦閱讀

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

許雅鈞爆金援美眉！　小S「首發文曬照」…網一看懂了

許雅鈞爆金援美眉！　小S「首發文曬照」…網一看懂了

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

王宇婕《炮仔聲》失明了！　陳冠霖額咚照顧…網暴動「新CP誕生」

王宇婕《炮仔聲》失明了！　陳冠霖額咚照顧…網暴動「新CP誕生」

陳芳語穿比基尼大解放！一轉正面「掉出超巨半球」網看傻：OMG

陳芳語穿比基尼大解放！一轉正面「掉出超巨半球」網看傻：OMG

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

許雅鈞爆金援美眉！　小S「首發文曬照」…網一看懂了

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

長安十二時辰, 易烊千璽, 雷佳音

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 瘋電影／掃毒2天地對決　毒品氾濫到無法無天的地步
  2. 八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料
  3. 「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！　極樂放送4球…事後心得羞爆
  4. 長安十二時辰／2019上半年最強古裝！一開頭「127秒一鏡到底」畫面極度舒適
  5. 唱《波妞》的9歲小女孩長大了！　「20歲超美近況」曝光…網淚：回憶殺
  6. 迪士尼童星加入《自殺突擊隊2》！　當海姆達爾女兒
  7. 新人陳璽安「企業家背景」好威！在美白手起家獲選「十大華人傑出青年」
  8. 懷孕能不能養貓？　應采兒1原因放話「絕對送走」惹怒全網：沒知識
  9. 楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」
  10. 楊丞琳婚禮形式曝光！　暖心堅持「3不要」…4年前剛交往就認定李榮浩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366