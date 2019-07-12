長安十二時辰／2019上半年最強古裝！一開頭「127秒一鏡到底」畫面極度舒適

▲《長安十二時辰》雷佳音、易烊千璽。（圖／翻攝自《長安十二時辰》微博）

文／李玟儀

喜歡古裝劇的朋友們，2018年應該很滿足吧！《延禧攻略》、《如懿傳》這兩部清朝宮鬥劇滿足了無數網友對乾隆時期的後宮的想像。

如今2019年過了一半，上半年你／妳留下深刻印象的古裝劇又是哪部？由於「限古令」的關係，在6月以前的陸劇市場，要出現像去年的《延禧》、《如懿》一樣，從劇情、服裝、色調、布景、人物故事都掀起一波討論的古裝劇，幾乎沒有。

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討論度最高的是都會家庭劇《都挺好》、青春偶像劇《致我們暖暖的小時光》、《我只喜歡你》以及古裝偶像劇（俗稱古偶）《東宮》。

▲《長安十二時辰》雷佳音、易烊千璽。（圖／翻攝自《長安十二時辰》微博）

不過6月開始不一樣了！由張新成、周雨彤主演的《大宋少年志》無預警提檔開播，率先打響6月古裝的第一砲，緊接著是同天開播的《陳情令》及《長安十二時辰》，三部劇各自在不同網路平台播出，各有一票擁護者。

其中要先拿出來講的就是，一開播直接以評分8.7登上排行榜第一名的《長安十二時辰》。

▲雷佳音飾演死囚張小敬。（圖／翻攝自《長安十二時辰》微博）

《長安十二時辰》由雷佳音及易烊千璽主演。前者曾以《繡春刀2：修羅戰場》入圍最佳男配角獎，同一年在陸劇《我的前半生》中以「陳俊生」一角成為炙手可熱的演員，演技扎實沒話說。

雷佳音劇中飾演「張小敬」，十年西域兵，九年不良帥，因為殺了上司被送進死牢，狠辣毒絕，坊間稱「五尊閻羅」。

▲易烊千璽飾演靖安司司丞李必。（圖／翻攝自《長安十二時辰》微博）

易烊千璽知名度就不用多講了，TFBOYS中年紀最小的成員，微博擁有6000多萬的粉絲，在中央戲劇學院2018級新生中，專業、文化入學考試雙榜首，既有流量又有話題。

他在劇中飾演「靖安司司丞」李必，六世高門望族，七歲和張九齡當朋友，九歲認識太子，靖安司的何監是他的老師，當朝王宗祀將軍是朋友，修行道法已經10年，常被皇上召見討論道法，22歲時設立人生目標，「我要當宰相！」完全是開掛的人生勝利組。

那究竟《長安十二時辰》是什麼樣的作品、製作團隊，能一次邀到2大明星當主演？

《長安十二時辰》改編自同名小說，作者馬伯庸又被稱為「馬親王」，作品數量非常豐富，擅長將故事細節描寫得絲絲入扣，著作中《古董局中局》也曾翻拍成電視劇；導演則是曹盾，曾入圍金馬獎最佳攝影，執導過《海上牧雲記》。

這兩位一個對於細節很刁鑽，一個擅長用鏡頭說話，體現在《長安十二時辰》中，那就是開篇直接來了個「一鏡到底」的畫面，把唐代長安城的都市面貌擺在觀眾眼前。





▲《長安十二時辰》第一集開頭一鏡到底，色調溫和，在視覺上是一種享受。（圖／翻攝自優酷）

2分7秒左右的鏡頭中，映入眼簾的畫面不是用粗暴的手法直接把唐代繁華擺進其中，而是從市井小民的生活出發，鏡頭由上往下，透著微光的天空與屋簷連成一線，屋簷下是正紅色的住屋，窗邊掛著寫了「上元節」的白色紙燈籠，順著窗邊女子眼神的方向，落在地面上、正滾著桶子的小伙子，一路穿過坊門走進西市，坊門上鼓聲咚咚作響，官員一聲令下：「上元節西市開市。」

那瞬間，配樂戛然而止耳邊只剩陣陣鼓聲，市集裡各式各樣的聲音傳入耳裡，人聲鼎沸、熱鬧非凡，盡顯唐朝長安城旺盛的生命力，而畫面中呈現的色澤、運鏡，以及氛圍情緒的轉換，不浮誇、不炫技、不譁眾取寵，有助於視覺和心情的投入，讓人極度舒適。

當時的長安海納百川，集結了來自五湖四海各國的人，東市和西市有各種奇珍異品，繁華勝景用李必的話來說就是：「熙攘繁盛，光耀萬年，再也沒有比長安城更偉大的城市了。」

▲再也沒有比長安更偉大的城市了。（圖／翻攝自優酷）

由此，長安的故事展開。

《長安十二時辰》背景架構在天寶3年，當時的皇帝是唐玄宗李隆基。剛考完大學指考的同學們應該很熟悉這號人物，唐玄宗在位44年，前30年「開元之治」是唐朝的極盛之世，但後來可能因為好日子過久了變得驕傲、怠惰，重用宰相李林甫、寵愛楊貴妃，在位後期發生安史之亂，為一代盛世的衰落埋下伏筆。

《十二時辰》每集內容約半個時辰的故事，也就是現在的一個小時，時間的流轉在劇中以日晷刻度表現，畫面的色彩會隨著日照光線而變換，是劇組很用心的小細節。

第一集的開頭，日晷投影位置落在巳正，巳正註解為「大荒落」，萬物熾盛大出，霍然而落，似乎成了大唐當時處境的縮影。

▲《長安十二時辰》日晷投影。（圖／翻攝自優酷）

「十二時辰」就是現在的24小時，故事中在天寶3年的上元節這天，發生一起刺客行動，為了抓捕刺客，軍事機構「靖安司」必須保護長安城的安全，司丞「李必」（易烊千璽飾）找來死囚張小敬（雷佳音飾）偵破此案，張小敬必須在上元節花燈大會前抓住刺客，拯救長安。

過程中不只抓刺客還得揪出靖安司內奸，正反兩派以及亦正亦邪的張小敬，在其中鬥志、鬥勇，也帶出人與人之間的情和義。

故事看似各個支線散落在細節裡，但實際上這不過就是長安城裡的一天，換句話說，以簡單一點的方式介紹的話，這部劇又可以稱做「長安24小時反恐任務」。

►《長安十二時辰》預告影片

▲軍事私密機構靖安司內景。（圖／翻攝自優酷）

●本文作者／一個夢想不用上班的社畜。

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