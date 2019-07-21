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長安十二時辰／6細節神還原長安的一天！最時尚「絕美唐代色」根本神仙配色

文／李玟儀

《長安十二時辰》作為一部講究的的古裝劇，在劇情和演員以外，有很多外在值得去細細品嘗，像是對史實的考究、呼應，對「服化道（服裝、化妝、道具）」幾近嚴苛的鑽研，對當時長安飲食的還原，每一個小細節都看得出劇組的態度。

唐代在歷史上是一個很特別的朝代，兼容並蓄，能夠很好地包容來自四面八方的人民，而長安作為國際化的大都市，有將近10分之1的人口來自不同的國家和民族，直接影響了唐代的美學、審美與生活方式。

★衣：良心推薦絕美「唐代色卡」！

▲▼《長安十二時辰》色卡。（圖／翻攝自微博／你丫才美工）

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▲《長安十二時辰》色卡。（圖／翻攝自微博／你丫才美工）

劇中出現的服裝，男性的圓領袍是百姓的便服，也是官員的常服，特色是寬大，給人大氣磅礡的氣派感。

而《十二時辰》既然是一個抓捕刺客的故事，打鬥畫面當然少不了，武將及普通士兵身上都穿了鎧甲，這是服裝組用真正的金屬材質復原而成，真材實料的服裝效果呈現在官兵集體出任務時，金屬碰撞的聲音及厚實感，光從畫面就感覺格外震撼。

▲▼《長安十二時辰》服裝。（圖／翻攝自優酷）

▲▼《長安十二時辰》服裝，上圖圓領袍，下圖鎧甲。（圖／翻攝自優酷）

▲▼《長安十二時辰》服裝。（圖／翻攝自優酷）

同時，為了拉高服裝美感的水準，服裝組特別強調質感及色彩的準確，為此還特別製作「唐代標準色卡」，一次又一次的調色，最後親自印染服裝，打造出最貼近那個朝代的模樣。

除此之外，就連易烊千璽頭上「子午簪」的佩戴方式也很講究，仔細看髮簪的方向是由後往前插，最初畫面公開時被網友吐槽，但其實這才是「子午簪」正確的佩戴方式，在道家中，簪子由後往前代表著子午水火相濟。

▲▼《長安十二時辰》雷佳音、易烊千璽。（圖／翻攝自《長安十二時辰》微博、優酷）

▲易烊千璽頭上的子午簪由後往前插，是正宗的道家配戴方式。（圖／翻攝自《長安十二時辰》微博）

★禮：「叉手禮」正夯！

另外，不得不提的是劇中常常出現的「叉手禮」，和一般常見的抱拳不同，唐代的禮節是叉手禮，雙手在胸前，用左手握住右手，右手拇指上翹，女性則相反，不過不同情境下也有變化，像是像尊長回話的時候，是「叉手向前」，聽講的時候則是置於胸前。

▲▼叉手禮。（圖／翻攝自優酷）

▲叉手禮。（圖／翻攝自優酷）

★妝：唐代正妹化裸妝嗎？

至於妝容，唐代的妝感放到現代來看簡直悲劇，但在那個朝代女子追求的妝容是層層疊加，光是粉底就得塗塗抹抹一個鐘頭，所以妝感看起來偏厚重，其實這樣的妝容或許可以追溯到魏晉南北朝時期，在前陣子釋出的真人版《花木蘭》預告中能發現異曲同工之妙。

（推薦閱讀：劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

▲▼唐代妝容。（圖／翻攝自優酷）

▲唐代妝容。（圖／翻攝自優酷）

★坊、市：長安城裡長怎樣？

服裝、化妝之外，《十二時辰》最強大的還原也包括了整個長安城的坊市。當時整個長安城像棋盤，共有108個坊，一個坊代表一個居民區，四周有高牆圍住，東西14條街、南北11條，中間以朱雀大街分界，西邊是長安縣，東邊是萬年縣，兩邊各設有東市、西市。

▲▼《長安十二時辰》長安城、望樓、輿圖。（圖／翻攝自微博／北斗北工作室）

▲▼長安城概念圖。（圖／翻攝自微博／北斗北工作室）

▲▼《長安十二時辰》長安城、望樓、輿圖。（圖／翻攝自微博／北斗北工作室）

其中東市以國產及胡人產品為主，西式則有來自日本、新羅的東西，加上地理位置離達官顯要居住的區塊比較近，相較之下更加富裕一點。

順帶一提，在張九齡《唐六典》卷20中有記載，西市開市時間並非一大早，而是午間，「凡市，以日午擊鼓300聲，而眾以會；日入前七刻，擊鉦300聲，而眾以散。」

▲▼《長安十二時辰》長安城、望樓、輿圖。（圖／翻攝自微博／北斗北工作室）

▲貫穿整部劇的長安輿圖，108坊。（圖／翻攝自微博／北斗北工作室）

★食：張小敬的長安美食攻略。

看完了唐代的外在條件後，必須考慮填飽肚子了，在《十二時辰》的前幾集，可以看到不少張小敬埋頭吃東西的畫面，麵條、火晶柿子、排骨、水盆羊肉、胡餅，甚至還有薄荷葉，琳瑯滿目。

當時的長安相較於現代，吃羊肉的比例比豬肉、牛肉還高，是肉類中的C位，所以張小敬一離開死牢，第一件事就是去吃了水盆羊肉，那一餐搭配的還有火晶柿子，柿子皮中有像蜜一般的柿子甜漿，做為飯後甜點剛好。

而薄荷葉則是作者馬伯庸為了故事情節，考察後安排的東西，唐代時薄荷葉可以用作藥，加上並非昂貴的高端產品，正好派上用場，劇中長安城男性沒事就喜歡嚼薄荷葉，像是在吃口香糖一樣。

►看張小敬吃播，請點這！

★娛樂：唱歌、跳舞、追星，唐代人很懂嗨！

最後是娛樂活動，唐代人推崇詩歌，劇中出現了一名叫做許鶴子的歌手，原型是許合子，上元節當天一現身，現場秒變追星現場，另外還有胡旋舞，是當時最流行的舞蹈，當街就可以看到有百姓戴著面具跳舞，讓人見識到長安城的熱鬧與百變。

▲劇中的許鶴子原型為許合子，是唐代著名歌手。（圖／翻攝自優酷）

整個劇組透過無數個小細節，為的是精準還原長安的一天，前期歷經漫長的籌備過程，以及長達7個月的拍攝期，最終導演曹盾帶著所有演、職員端出一盤好菜，整部劇隨處可見的匠心精神，助攻《長安十二時辰》成為「年度第一古裝」。

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長安十二時辰, 易烊千璽, 雷佳音

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