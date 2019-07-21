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梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

記者李玟儀／綜合報導

梧桐妹日前才興高采烈宣布開通微博帳號，沒想到5天後她就宣布不再使用，雖然沒有直接說明原因，但從字裡行間不難發現應該是網友的酸言酸語太傷人，傷到了她最在意的家人，才會毅然決然決定停用。

▲▼梧桐妹「開學罵髒話」IG被灌爆（圖／翻攝自Instagram／angel6192005）

▲梧桐妹開通微博才5天，火速喊停。（圖／翻攝自Instagram／angel6192005）

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梧桐妹17日開通微博帳號時，網友歡迎她的同時，卻也提醒：「微博環境很複雜，假如有不好的聲音或者汙穢的評論，希望Angel不要太在意。」沒想到網友的暖心提醒言猶在耳，21日她就在Instagram限時動態中表示，「很多人都對了...，微博真的是一個非常險惡的地方，我決定不再用微博了，抱歉。」

▲▼梧桐妹。（圖／翻攝自微博、梧桐妹IG）

▲梧桐妹IG限時動態發文。（圖／翻攝自梧桐妹IG）

至於是什麼關鍵原因讓梧桐妹下定決心，她並沒有細說，只是提到，「我在這裡也想說一下，請你們拜託不要怪我爸爸，或Novia阿姨任何事情，不認識他們就不要說他們有多壞，他們什麼都沒有做。」她希望藉此機會說明，爸爸和Novia阿姨都是她非常愛的人，請求網友停下幼稚的攻擊行為。

▲▼梧桐妹。（圖／翻攝自微博、梧桐妹IG）

▲網友心疼梧桐妹。（圖／翻攝自微博）

就在梧桐妹決定停用微博後，有大陸網友氣憤地說，「梧桐妹開微博有問題嗎？為什麼要這樣對她呢？我不知道你們對她說了什麼傷人的話，但你們的良心在哪裡？」網友心疼梧桐妹還是一個小女孩，雖然親生父母離婚，但是兩邊都重新開始了新生活，她也多了來自修杰楷、林若亞的疼愛，網友喊話酸民適可而止，「你們是誰？你們又有什麼資格詆毀人家。」

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