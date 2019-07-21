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展榮出賣爸爸N年前結婚照！　網友「對比五官」驚呼：以為是吳建豪

記者潘慧中／綜合報導

「展榮展瑞」是眾所皆知的雙胞胎兄弟，不少網友一開始都有分辨兩人的障礙，直到好友鄭茵聲分享辨別兄弟倆的方法，才解決了這個問題，有趣的是，近日翻出爸爸以前的結婚照後，他忍不住驚呼：「天啊～我好像我爸啊！」

▲▼展榮出賣爸爸N年前結婚照！（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

▲展榮展瑞是雙胞胎。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

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展榮展瑞的爸爸當年留著旁分髮型，頭髮長到耳下，濃眉大眼厚唇還留有鬍子，對比兄弟倆現在的照片，無論是臉型或神韻都很相似，根本是同一個模子刻出來的，他仔細一看也讚嘆：「神基因！基因超強！」

▲▼展榮出賣爸爸N年前結婚照！（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

▲展榮出賣爸爸的結婚照。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

此外，有網友發現爸爸當年似乎長得很像吳建豪，展榮不敢置信地問：「真的假的？！我爸不知道吳建豪啦！」而且在粉絲的提醒下，他發現自己根本不用玩時下流行的老顏APP，光看爸爸就能知道以後的長相了。

▲▼展榮出賣爸爸N年前結婚照！（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

▲▼不少網友一開始把展榮爸爸誤認成吳建豪。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu、vannesswu）

▲▼展榮出賣爸爸N年前結婚照！（圖／翻攝自Instagram／vannesswu）

事實上，展榮展瑞曾PO過小時候和父親的合照，兄弟倆分別坐在兩側，一人瀏海中分、一人旁分，坐在中間的爸爸頂著三分頭，眉宇流露深沉內斂的氣質，父親當時外貌根本長得和他們現在一模一樣。

▲爸爸當年和展榮展瑞現在長大的模樣根本長一樣。（圖／翻攝自Instagram／thisgroupofpeople）

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