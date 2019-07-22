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男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔曾是《大學生了沒》班底，率真反應獲得不少網友喜愛，近日受邀上節目卸妝，對她而言可說是鼓足了勇氣，因為她從不在男人面前素顏，有次到男友家過夜甚至堅持不洗澡，等到對方睡著就直接落跑回家。

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼蘿莉塔鼓起勇氣上節目卸妝。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

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▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

蘿莉塔最近在《綜藝大熱門》公開素顏面貌，大根看了笑說雖然蠻好看的，但跟化妝後的照片一比，實在差得有點多，好友黃豪平也認為她卸妝後的氣場全失：「平常是很霸氣的樣子，現在卸下武裝後就覺得好像可以欺負的感覺。」

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲只要有男生在，蘿莉塔就不卸妝！（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

有趣的是，由於蘿莉塔是不輕易卸妝的人，和某任男友交往的時候，她死都不答應過夜旅行或住對方家，卻因此被懷疑晚上有偷跑出去跟別人玩，直到有一天點頭答應一起過夜，但她一直不洗澡，「我還在忙，你先去睡覺。」

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼蘿莉塔當時堅持不讓男友看到素顏。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）

好不容易撐到男友睡著，蘿莉塔竟然就直接跑回家，「死都不願意讓他看到我的素顏！」但真實樣貌在節目公開後，不少網友都給予好評，「其實很好看啊」、「跟平常沒差啊！」

▲約從07：46分開始。（影／取自YouTube／綜藝大熱門）

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