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被人從後推一把！　熊熊慘摔「咬斷舌頭」…揭童年身世：被當異類

記者潘慧中／綜合報導

熊熊（卓毓彤）從小由阿嬤帶大，阿嬤最多單獨照顧5、6個孫子，讓她等於是在男生堆裡長大，行為舉止自然而然變得比較大剌剌，玩遊戲很常受傷，有次摔倒甚至當場咬斷舌頭。

▲▼熊熊慘摔咬斷舌頭。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

▲▼熊熊從小由阿嬤帶大。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

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▲▼熊熊慘摔咬斷舌頭。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

熊熊最近在《命運好好玩》透露，小時候在阿嬤家門前的樓梯玩耍，她調皮地把扶手當溜滑梯，同學好心在背後推了一把，卻意外讓她直接下巴著地、咬斷舌頭，縫了3針才逐漸癒合，但她已經不記得有多痛了。

▲▼熊熊慘摔咬斷舌頭。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼熊熊曾咬斷舌頭。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼熊熊慘摔咬斷舌頭。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

小時候除了常玩得全身傷，熊熊透露當時也很常打赤膊，因為玩伴都男生居多，看到別人夏天裸上身，不懂事的她以為自己也能這麼做，太熱就直接脫上衣下樓買東西，所以當年在鄰居和同學眼中，她就是一個異類。

▲▼熊熊慘摔咬斷舌頭。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼熊熊小時候常被當異類。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼熊熊慘摔咬斷舌頭。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

在隔代教養下，熊熊直到6歲才被爸爸接回家開始上學，一度完全不能適應，經歷了很長的過渡期，如今長大進演藝圈，儘管工作忙碌，她仍會抽空陪伴阿嬤，加上阿嬤近年有輕微失智，讓她真的很擔心，「隔代教養跟阿公阿嬤的情感是很難分離的。」

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