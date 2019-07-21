Suho背寫上所有成員名字！　EXO強制扒衣秀6塊冰塊腹肌

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體EXO近日以首爾為起點，展開第五次巡迴演唱會「EXO PLANET #5 - EXplOration」，成員各個帶來精彩的舞台演出，隊長Suho也在solo時，大展健身有成的肌肉，在中場聊天時，他被燦烈、伯賢、Chen等人團團包圍，先是秀出背後的紋身，接著燦烈幫粉絲謀福利，扒光他的衣服，露出超結實6塊冰塊腹肌，在場粉絲爆出驚喜尖叫。

▲EXO近日展開第五次巡迴演唱會「EXO PLANET #5 - EXplOration」。（圖／翻攝自EXO IG）



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為了迎來第五次巡迴演唱會，隊長Suho勤於健身，帶來一段只穿著薄紗外衣的solo舞台，扣子敞開露出結實的肌肉，令全場粉絲大飽眼福。特別的是，他身為EXO隊長，對團體重視程度溢於言表，將所有成員的英文名字紋在背上，燦烈、伯賢、Chen等人幫他把背後衣服往上拉，一一唸到每個成員的名字。

▲▼Suho被扒衣秀6塊冰塊腹肌。（圖／翻攝自推特ToAprilBoy_0412）



Suho秀完背上紋身，燦烈開始進攻他的正面，不斷把他的衣服往上拉，他雖不斷抵抗，仍被強制轉正面，讓粉絲一次看清楚他的6塊冰塊腹肌，連胸肌線條都很深邃，健身有成。這段影片引起粉絲討論，他身材看起來纖瘦，實則肌肉塊塊分明，令歌迷驚訝不已。