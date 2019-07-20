Cube硬起來反抗！　賴冠霖爸認出現問題：影響到他的健康

記者吳睿慈／綜合報導

南韓偶像團體Wanna One出身的成員賴冠霖結束團體活動後，將重心轉往大陸發展，過去也曾來台舉辦見面會，行程滿檔、發展順遂，他卻無預警在20日向經紀公司Cube娛樂提出解約要求，震驚大批粉絲。對此，Cube晚間發出聲明證實「最近收到一名主張為賴冠霖代理人所提出的解約要求。」Cube目前正在確認合約書的真假。

▲賴冠霖20日爆出向公司提解約。（圖／記者張一中攝）



韓媒20日爆出賴冠霖向CUBE娛樂公司單方面告知要解除合約，提出了解約的「內容證明書」，根據相關人士透露，「賴冠霖向CUBE娛樂通報了合約終止的內容證明，希望未來能獨立活動。」他才結束團體活動半年左右，無預警提出解約，震驚各界。

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對此，Cube娛樂稍早證實收到一名主張自己是賴冠霖的代理人的解約要求，但公司並未與賴冠霖發生任何需要解約的事由，現在正在確認該張合約書的真假，若賴冠霖向公司提出毫無根據事實的問題，將採取法律途徑對應。

▲賴冠霖爸爸證實「出現問題」。（圖／記者張一中攝）



賴冠霖合約出現問題，爸爸也向《新浪娛樂》坦言「冠霖確實跟Cube有一些問題正在處理，我們非常感謝Cube的知遇之恩。」然而，他爸爸也直率表示「合作過程中出現很多狀況，包括原則性問題，甚至影響到了孩子的健康。」間接證實雙方合約溝通不良，賴爸希望賴冠霖在良好的環境下工作。