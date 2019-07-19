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韓勝宇、曹承衍、李翰潔成功出道！《101》10～3名廝殺出爐

記者吳睿慈／綜合報導

南韓選秀節目《PRODUCE X 101》歷經2個多月的廝殺，19日採直播的方式，在全球觀眾的面前選出最後11名練習生以團體「X1」出道，首先公佈第10名由STARSHIP公司的姜敏熙率先號名，接續車俊昊、南道賢、李翰潔、孫東杓、宋亨俊等人接續被喊到名字成功出道。

▲《Produce X 101》第十名姜敏熙。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Produce X 101》第十名姜敏熙。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

姜敏熙首先脫穎而出，從淘汰邊緣19名衝到第10名，成為全場第一位確定出道的練習生，他流著淚喊謝謝公司的栽培，激動哽咽：「爸爸，我上了，這次本來想叫爸爸來看，但以後有很多機會可以表現，我會成為孝子的，謝謝。」他最後向其他starship的同僚喊話：「快點來！我很無聊。」坐上出道位置。

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▲《Produce X 101》第九名車俊昊。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Produce X 101》第九名車俊昊。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

第9名車俊昊成為第二位出線的練習生，他坦率表示：「說實話，我沒有期待能出道，沒有準備要說什麼感言，謝謝讓我站上這個位置的國民製作人，讓我能成長走到這裡，給了我很多的愛。」一一致謝公司代表、前輩，他擔心自己無法出道，家人會傷心，「我不敢叫他們來，但哥哥有來，我出道了！我會以後會表現出比現在還努力的模樣，謝謝。」

▲《Produce X 101》第八名南到賢。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▼▲《Produce X 101》第八名南道賢。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Produce X 101》第八名南到賢。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

年僅14歲的南道賢以第8名出道，他紅著眼眶：「我夢想的場景實現了，真的很感動，謝謝所有節目工作人員、公司夥伴，我會努力成為與這個位置資格符合的人，謝謝。」他向還未宣布出道的哥哥李翰潔打氣：「謝謝哥哥，你一定會出道的，不要擔心。」

▲《Produce X 101》第七名李翰潔。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼《Produce X 101》第七名李翰潔，媽媽在台下舉著應援手幅。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Produce X 101》第七名李翰潔，媽媽在台下舉著應援手幅。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

接著，戲劇般地喊出南道賢同公司的成員李翰潔名字，他以第7名成功出道，從未擠到11名裡，最終擠進出道名額，「媽媽、爸爸我會努力盡孝道的，還有101練習生、工作人員、還有讓我的實力上升的老師們，我會努力的，謝謝。」

▲《Produce X 101》第六名孫東杓。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Produce X 101》第六名孫東杓。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

第6名孫東杓肩負著「主打歌C位」的壓力，當被喊到名字時，他當場癱軟，站上感言發表位時，他哭著致謝：「謝謝到最後都支持著我的國民製作人們。」語畢，深深一鞠躬，接著大哭：「剛剛站在那邊的時候，我姐姐一直在祈禱。」他哭到泣不成聲，致謝阿嬤、姐姐、阿姨等親戚，最後喊了一句：「勝宇哥，你快點來。」

▲《Produce X 101》第五名曹承衍。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Produce X 101》第五名曹承衍。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

第5名由曹承衍奪下，他過去以團體UNIQ活動，卻一直未有機會大紅，透過節目再次獲得注目，成功出道令所有人站起來為他歡呼，他堅強地表示：「我沒想過可以出道，所有我沒有準備任何感言，但現在有很多想要感謝的人浮出腦海，老師、工作人員、李棟旭代表、家人、媽媽爸爸阿姨，還有喜歡我的人希望能夠一直幸福，我會努力為你們填滿幸福。」

▲《Produce X 101》第四名宋亨俊。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Produce X 101》第四名宋亨俊。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

第4名宋亨俊從X班衝到第4名，他充滿感激地向在場所有人道謝，「能夠得到第4名的高等次，我想先跟國民製作人道謝，還有把我們當做兒子在照顧的代表李棟旭、訓練我們的老師們，以及媽媽、爸爸、姐姐，我出道了，現在只花路吧。」

▲《Produce X 101》第三名韓勝宇。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Produce X 101》第三名韓勝宇。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）
 第3名韓勝宇過去以團體VICTON活動，再次透過節目發光發熱，他被喊到名字時訝異不已，「不知道會這麼高的名次，所以其實我沒有期待，在場的所有人都很感謝，我很想一一致謝，但怕時間花太久了，以後會以歌手韓勝宇還有人類韓勝宇面貌努力，最後我的爸媽在哪呢？現在開始對你們盡孝道了，有點久了對嗎，現在我會加油。」

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