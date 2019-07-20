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粉絲喜歡他20年「生病就看節目」　姜虎東哭到哽咽：我算什麼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣主持人姜虎東（姜鎬童）長相彪悍但性格溫柔，入行20年以來，手握許多知名的綜藝節目。他近來參與真人秀《姜食堂2》，節目透過網路抽獎選出幸運觀眾參加，一名來自大田的媽媽級粉絲19日出演該節目，她看到姜虎東來到大廳時，向對方告白：「我是你20年的粉絲，我生病一段很長的時間，看著《2天1夜》走下床了。」她的真心逼哭姜虎東，場面令人動容。

▲▼粉絲喜歡他20年「生病就看節目」　姜虎東哭到哽咽：我算什麼（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼一名女粉絲喜歡姜虎東20年，恰好被抽中參加節目的機會。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼一名女粉絲喜歡姜虎東20年，恰好被抽中參加節目的機會。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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▲▼粉絲喜歡他20年「生病就看節目」　姜虎東哭到哽咽：我算什麼（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲粉絲告白「看到你就充滿力量」。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

《姜食堂2》19日播岀第8集，一名媽媽遠從大田來到慶州，她是姜虎東20年鐵粉，生病的時候都是看著對方的節目獲得力量，當她看到偶像本尊時，開心地表示：「我人生的願望清單就是見到姜虎東一次，願望在今天實現了。」她只要生病了，兒子就會打開姜虎東的節目，姜虎東聞言驚訝表示「我算什麼啦，哎唷」，但她繼續告白：「你是我20年的向日葵。」

▲▼粉絲喜歡他20年「生病就看節目」　姜虎東哭到哽咽：我算什麼（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼粉絲喜歡他20年「生病就看節目」　姜虎東哭到哽咽：我算什麼（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼姜虎東回到廚房爆哭。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼粉絲喜歡他20年「生病就看節目」　姜虎東哭到哽咽：我算什麼（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

姜虎東握著20年鐵粉的手，表達心中感謝，回到廚房後，卻流下眼淚，他雖然強忍心中的激動心情，卻在切洋菇時，不斷想起粉絲的心意哭到哽咽，最後，他默默替粉絲買單，給了粉絲及她的兒子大大的擁抱：「阿姨你要健康喔。」雙方互道再見，這一餐成為粉絲難忘的回憶。節目播岀後，姜虎東與粉絲間溫馨的互動也帶給觀眾許多感動。節目在愛奇藝台灣站上架播岀。

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