記者吳睿慈／綜合報導

三代目J Soul Brothers主唱登坂廣臣首度來到台灣開唱，20日在南港展覽館會3000名歌迷，伴隨的五光十色的燈光，他穿著一身華麗閃亮的外套從舞台2樓出現，開場帶來嗨歌《Supermoon》、《Chain Breaker》，又唱又跳的帥氣演唱，全場爆出激動尖叫，隨著歌曲節奏律動。

▲登坂廣臣首度以個人名義登海外。（圖／avex taiwan提供）



登坂廣臣首度以個人名義在海外開唱，他展現誠意苦練中文，「大家開心嗎？謝謝你們來。」場上帶來多首新歌，其中包含柯南電影主題曲《BLUE SAPPHIRE》，輕快的節奏炒熱現場氣氛，當唱到《EGO》時，一名性感的女舞者登台，兩人帶來雙人舞表演，他十指緊扣對方，撫媚的撩著女方的髮稍，接著壁咚又環抱，女生坐在他的大腿間，台下3000名粉絲激動不已，爆出許多心碎尖叫聲。

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▲登坂廣臣又唱又跳帶來精彩表演。（圖／avex taiwan提供）



演場會上，登坂廣臣翻唱了中島美嘉的經典名曲《雪花》，渾厚的嗓音搭配上優美的旋律，台下聽得如癡如醉。而隊友ELLY更以「CRAZYBOY」個人名義友情相挺來台，他頂著一頭帥氣白髮，扣子打開露出結實胸肌，一上台便帶來最新單曲《PINK DIAMOND》等3首歌曲，接著，登坂廣臣回到台上合唱《LION KING》及《LUXE》，氣氛嗨到最高點。

▲登坂廣臣在南港展覽館開唱，一場吸引3000粉絲到場。（圖／avex taiwan提供）



最後唱到安可歌曲《Heart of gold》，登坂廣臣換上休閒的黑色T-shirt再度現身，他90度向歌迷鞠躬：「謝謝你們來。」在歡愉的歌曲下結束演唱會，他用英文致意：「希望可以很快再見到你們。」向舞台的左、右方觀眾打招呼道謝。活動結束後，300幸運的VVIP粉絲享有列隊歡送他離開的福利。