男星穿女生內衣：好悶！　見妻子拍感情戲⋯他默默灌2瓶啤酒

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「週末劇女王」韓智慧婚後睽違1年回歸小螢幕，她2度搭擋男星李尚禹，對於外界給她高度的評價，她害羞表示：「『週末劇女王』不敢當，但還是會稍微期待一下，希望能達到收視率20％！」當場開出收視目標，而李尚禹在劇中首度挑戰男扮女裝，大呼超不方便：「一整天穿女生的內衣，很悶！脫掉之後感覺到自由跟解放，實在是太爽了！」兩人再度合作，磨出好默契、現場氣氛愉悅。

▲李尚禹與韓智慧二度合作。（圖／KKTV提供）



李尚禹與韓智慧二度合作，他自認個性慢熟，需要時間與人相處，「但因為是第二次合作，有了之前的累積，一開始很多要吵架、對彼此不恭敬地戲份都能順利拍攝。」記者會上，他展現幽默笑喊，之前已經合作50集，這次30集，希望以後能再合作個20集，湊個「百集好合」，逗得女方哈哈大笑！

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▲李尚禹挑戰男扮女裝，穿女生內衣大呼好悶。（圖／KKTV提供）



李尚禹2017年將女星金素妍娶回家，兩人恰好同期都有作品推出，他笑說，不太在意競爭壓力，反倒是彼此會互相給建議，還會拿劇本幫對方練習，他也會準時收看妻子出演的新戲，看到感情戲的部分，雖然嘴上說不會嫉妒，但會去冰箱默默開啤酒來喝，他笑說：「現在已經喝了兩次。」全場大笑。

▲《黃金庭院》找來李尚禹與韓智慧等卡司合作。（圖／KKTV提供）



此外，李尚禹出道14年來，首度在劇中挑戰男扮女裝，他直呼超不方便：「一整天穿女生的內衣，很悶！脫掉之後感覺到自由跟解放，實在是太爽了！」《黃金庭院》KKTV預計於21日起上架，每週日中午12點更新。