ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李鎭赫爆遭《101》黑箱淘汰！　親筆信曝光⋯粉絲淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣選秀《PRODUCE X 101》最終賽在19日舉辦，出道團體X1由金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南道賢、車俊昊、姜敏熙、李垠尚組成，以善良個性出名的練習生李鎭赫不幸落敗，且他的名次與前兩季的JR、李佳恩相同，再度爆出黑箱淘汰，引來粉絲心疼。沉澱1日後，李鎭赫在官方推特貼出手寫信：「我真的非常幸福。」內容令歌迷淚崩。

▲《Produce X 101》李鎮赫落選。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Produce X 101》李鎭赫落選。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

李鎭赫20日在官方推特更新自己的手寫信，感謝一直以來給他支持的粉絲們，「我一直都想證明，比誰都愛舞台，我的真心沒有半點虛假，因此感到驕傲，昨天在現場時，國民製作人對我喊著『你證明了！』，我忍不住哽咽了，我表演以來的舞台不是沒有價值的。」

請繼續往下閱讀...

▲▼李鎭赫爆遭《101》黑箱淘汰！　親筆信曝光⋯粉絲淚崩。（圖／翻攝自推特）

▲▼李鎭赫親筆信曝光。（圖／翻攝自推特）

▲▼李鎭赫爆遭《101》黑箱淘汰！　親筆信曝光⋯粉絲淚崩。（圖／翻攝自推特）

信件裡，李鎭赫坦言「雖然很遺憾，沒有辦法與X1一起，很多人為了我流下眼淚，但我也因此下定決心我不會放棄。」能夠參與《PRODUCE X 101》累積到許多經驗、實力以及責任感，他與歌迷承諾會繼續努力，不會辜負大家的期待，「未來會更有趣、新的面貌、精彩舞台，努力成為比任何人都認可、喜愛的李鎭赫。」最後，他向粉絲以及《PRODUCE X 101》觀眾致謝。

李鎭赫慘遭淘汰，粉絲雖不捨他是被黑箱作業擠下去，但以支持化為行動力，團體UP10TION的官咖一晚暴增近4000人，人氣大增。

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

推薦閱讀

華莎拼死減肥剩45kg　「MAMAMOO預備練習生」見她瘦到乾癟哭了

華莎拼死減肥剩45kg　「MAMAMOO預備練習生」見她瘦到乾癟哭了

快訊／《PRODUCE X 101》11人出道名單出爐！　李垠尚壓線擠入

快訊／《PRODUCE X 101》11人出道名單出爐！　李垠尚壓線擠入

親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」

親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」

Cube硬起來反抗！　賴冠霖爸認出現問題：影響到他的健康

Cube硬起來反抗！　賴冠霖爸認出現問題：影響到他的健康

成勛自認愛吃：隨時都是飽的！　經紀人掀衣檢查贅肉

成勛自認愛吃：隨時都是飽的！　經紀人掀衣檢查贅肉

男星穿女生內衣：好悶！　見妻子拍感情戲⋯他默默灌2瓶啤酒

男星穿女生內衣：好悶！　見妻子拍感情戲⋯他默默灌2瓶啤酒

粉絲喜歡他20年「生病就看節目」　姜虎東哭到哽咽：我算什麼

粉絲喜歡他20年「生病就看節目」　姜虎東哭到哽咽：我算什麼

韓勝宇、曹承衍、李翰潔成功出道！《101》10～3名廝殺出爐

韓勝宇、曹承衍、李翰潔成功出道！《101》10～3名廝殺出爐

登坂廣臣撩妹熱舞女舞者坐大腿！　3000粉心碎尖叫

登坂廣臣撩妹熱舞女舞者坐大腿！　3000粉心碎尖叫

《101》淘汰前夕⋯20人最後合唱　「催淚歌詞」全場爆哭

《101》淘汰前夕⋯20人最後合唱　「催淚歌詞」全場爆哭

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

任達華傳訊求救：找人幫幫我！　車上流血自拍…對話曝光網氣炸

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李鎭赫, PRODUCE X 101, UP10TION

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 石頭當爸了！　第一個「群人寶寶」超音波照曝光
  2. 任達華腹部遭捅爆血…劉亦菲被粉絲「強抱」　明星「公開場合遭襲擊」7大事件
  3. 李鎭赫爆遭《101》黑箱淘汰！　親筆信曝光⋯粉絲淚崩
  4. 魔力紅亞當結婚5周年！　維密老婆曬甜照「攬脖激吻」放閃
  5. 李昇基因「他」吃醋！裸體粉狂叫　呼籲：請停止妳們的想像！
  6. 任達華身世遭起底！　警察爸遭「發狂同僚射殺」
  7. 登坂廣臣撩妹熱舞女舞者坐大腿！　3000粉心碎尖叫
  8. 與毛弟邱宇辰爆熱戀　吳品潔曾三次告白「明天會更喜歡你」...讚這一點：被暖到了
  9. 《科學小飛俠》電影版要來了！《復仇者4》導演計畫翻拍「真人版」
  10. 快訊／兇嫌認罪「故意捅刀」任達華！　精神鑑定結果出爐

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366