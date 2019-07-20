李鎭赫爆遭《101》黑箱淘汰！　親筆信曝光⋯粉絲淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣選秀《PRODUCE X 101》最終賽在19日舉辦，出道團體X1由金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南道賢、車俊昊、姜敏熙、李垠尚組成，以善良個性出名的練習生李鎭赫不幸落敗，且他的名次與前兩季的JR、李佳恩相同，再度爆出黑箱淘汰，引來粉絲心疼。沉澱1日後，李鎭赫在官方推特貼出手寫信：「我真的非常幸福。」內容令歌迷淚崩。

▲《Produce X 101》李鎭赫落選。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）



李鎭赫20日在官方推特更新自己的手寫信，感謝一直以來給他支持的粉絲們，「我一直都想證明，比誰都愛舞台，我的真心沒有半點虛假，因此感到驕傲，昨天在現場時，國民製作人對我喊著『你證明了！』，我忍不住哽咽了，我表演以來的舞台不是沒有價值的。」

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▲▼李鎭赫親筆信曝光。（圖／翻攝自推特）



信件裡，李鎭赫坦言「雖然很遺憾，沒有辦法與X1一起，很多人為了我流下眼淚，但我也因此下定決心我不會放棄。」能夠參與《PRODUCE X 101》累積到許多經驗、實力以及責任感，他與歌迷承諾會繼續努力，不會辜負大家的期待，「未來會更有趣、新的面貌、精彩舞台，努力成為比任何人都認可、喜愛的李鎭赫。」最後，他向粉絲以及《PRODUCE X 101》觀眾致謝。

李鎭赫慘遭淘汰，粉絲雖不捨他是被黑箱作業擠下去，但以支持化為行動力，團體UP10TION的官咖一晚暴增近4000人，人氣大增。